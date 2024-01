MotoGP al Sachsenring: ultimo balzo in avanti nelle prevendite

Chi non ha ancora acquistato i biglietti per il Liqui Moly Motorcycle Grand Prix Germany 2024 dovrebbe farlo ora: Le tariffe di prenotazione anticipata scadono il 31 gennaio. Il biglietto "Venerdì per tutti" è disponibile a soli 29 euro.

Agite in fretta e risparmiate: I biglietti per il GP di Germania dal 5 al 7 luglio 2024 sono disponibili a prezzi scontati solo fino al 31 gennaio. L'anno scorso, il mega evento al Sachsenring ha attirato un totale di 233.196 visitatori in tre giorni, diventando uno dei maggiori eventi sportivi in Germania.

Quest'anno i prezzi di prenotazione per la 26a edizione del GP del Sachsenring a Hohenstein-Ernstthal sono ancora più ampi. Il biglietto "Venerdì per tutti", al prezzo di 29 euro, dà accesso all'area in piedi e a tutti i posti disponibili in tribuna il venerdì. I bambini e i ragazzi fino a 13 anni sono ammessi gratuitamente se accompagnati da un adulto pagante.

Novità per chi cerca un'esperienza davvero speciale: Con il nuovo "Specialticket", gli acquirenti dei biglietti possono godere di una delle migliori viste del MotoGP. Con questo biglietto aggiuntivo, i fan hanno un accesso unico al tetto dei box dal venerdì alla domenica e la migliore vista della pista e di ciò che si vede nella pit lane da lì.

Se volete godervi il MotoGP in un'atmosfera esclusiva, il biglietto Premium vi dà accesso al Sachsenring Premium Club, che include il servizio VIP, il catering in entrambi i giorni di gara nella Sachsenring VIP Hospitality e la migliore vista sulla griglia di partenza e sulla cerimonia del podio.

Come sempre, il programma di supporto è colorato e ampio, con concerti, presentazioni di piloti, il "Red Bull Racing Circus" e la "MotoGP Hero Walk".

I biglietti per il Gran Premio motociclistico di Germania sono disponibili sul sito adac.de/motogp, chiamando la hotline al numero 03723/8099111 o inviando un'e-mail a

Il calendario del MotoGP 2024

10 marzo: Circuito di Losail*/Qatar

24 marzo: Portimão***/Portogallo

07 aprile: Termas de Río Hondo/Argentina

14 aprile: Circuito delle Americhe/USA

28 aprile: Jerez/Spagna

12 maggio: Le Mans/Francia

26 maggio: Catalunya/Spagna

02 giugno: Mugello/Italia

16 giugno: Circuito di Sokol**/Kazakistan

30 giugno: Assen/Paesi Bassi

07 luglio: Sachsenring/Germania

04 agosto: Silverstone/GB

18 agosto: Red Bull Ring/Austria

01 settembre: MotorLand Aragón/Spagna

08 settembre: Misano/Italia

22 settembre: Buddh International Circuit***/India

29 settembre: Mandalika/Indonesia

06 ottobre: Motegi/Giappone

20 ottobre: Phillip Island/Australia

27 ottobre: Buriram/Thailandia

03 novembre: Sepang/Malesia

17 novembre: Valencia/Spagna



* = gara notturna sotto i riflettori

** = pista non ancora omologata, contratto non finalizzato

*** = dipende dal nuovo contratto