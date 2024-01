MotoGP at the Sachsenring: Última vaga de vendas antecipadas

Aja rapidamente e poupe dinheiro: Os bilhetes para o GP da Alemanha de 5 a 7 de julho de 2024 só estão disponíveis a preços de desconto até 31 de janeiro. No ano passado, o megaevento em Sachsenring atraiu um total de 233 196 visitantes ao longo de três dias, o que o tornou num dos maiores eventos desportivos da Alemanha.

Os preços das reservas antecipadas para a 26.ª edição do GP Sachsenring em Hohenstein-Ernstthal são ainda mais alargados este ano. O bilhete "Sexta-Feira para todos", por 29 euros, dá acesso à zona de bancadas e a todos os lugares disponíveis na sexta-feira. As crianças e os jovens até aos 13 anos têm entrada gratuita quando acompanhados por um adulto pagante.

Uma novidade para aqueles que procuram uma experiência muito especial: Com o novo "Specialticket", os compradores de bilhetes têm uma das melhores vistas do MotoGP. Com este bilhete adicional, os fãs têm acesso exclusivo ao telhado das boxes de sexta-feira a domingo e a melhor vista da pista e do que se vê nas boxes a partir daí.

Se quiser desfrutar do MotoGP numa atmosfera exclusiva, o bilhete premium dá-lhe acesso ao Sachsenring Premium Club, incluindo serviço VIP, catering em ambos os dias de corrida no Sachsenring VIP Hospitality e a melhor vista da grelha de partida e da cerimónia do pódio.

Como sempre, o programa de apoio é colorido e extenso com concertos, apresentações de pilotos, o "Red Bull Racing Circus" e o "MotoGP Hero Walk".

Os bilhetes para o Grande Prémio da Alemanha de Motociclismo estão disponíveis na loja de bilhetes online em adac.de/motogp, ligando para a linha direta 03723/8099111 ou enviando um e-mail para

O calendário do MotoGP 2024

10 de março: Circuito de Losail*/Qatar

24 março: Portimão***/Portugal

07 abril: Termas de Río Hondo/Argentina

14 abril: Circuito das Américas/EUA

28 de abril: Jerez/Espanha

12 de maio: Le Mans/França

26 maio: Catalunha/Espanha

02 de junho: Mugello/Itália

16 de junho: Circuito de Sokol**/Kazaquistão

30 junho: Assen/Países Baixos

07 julho: Sachsenring/Alemanha

04 agosto: Silverstone/GB

18 de agosto: Red Bull Ring/Áustria

01 setembro: MotorLand Aragón/Espanha

08 setembro: Misano/Itália

22 de setembro: Circuito Internacional de Buddh***/Índia

29 de setembro: Mandalika/Indonésia

06 outubro: Motegi/Japão

20 de outubro: Phillip Island/Austrália

27 outubro: Buriram/Tailândia

03 novembro: Sepang/Malásia

17 de novembro: Valência/Espanha



* = corrida nocturna com iluminação

** = pista ainda não homologada, contrato não finalizado

*** = dependente de novo contrato