Spectacle MotoRanch : Marini remporte sa première victoire Honda

La course sur invitation de flattrack "La 100 km dei Campioni" réunit jusqu'à samedi une foule de stars du deux-roues sur le célèbre ranch Rossi à Tavullia. L'"Americana" de vendredi soir a été remportée par Luca Marini.

Pour la neuvième fois, Valentino Rossi a organisé la course des 100 km des champions, qui dispose cette année pour la première fois d'un sponsor titre de renom, la place de marché en ligne eBay. Comme toujours, la liste des participants est prestigieuse: outre les protégés de VR46, on trouve parmi les invités Pedro Acosta, Augusto Fernández et Danilo Petrucci.

Les entraînements ont débuté jeudi et la première compétition a eu lieu vendredi soir avec la course éliminatoire "Americana". La victoire est revenue à Luca Marini qui, en tant que nouveau pilote Repsol Honda, roule désormais aussi sur une Honda CRF450 dans le ranch de son frère. En finale, "Maro" s'est imposé face au rookie brésilien de Moto2 Diogo Moreira, au maître des lieux Rossi et au pilote de JuniorGP Elia Bartolini.

Le champion du monde MotoGP Pecco Bagnaia était absent vendredi, car il était invité à un autre événement au même moment, mais il sera de retour samedi. Le point culminant sera alors la course de couple de 100 km. Les coureurs se battront pour l'honneur et la très convoitée coupe du jambon et son collier de saucisses.