Spettacolo al MotoRanch: Marini con la prima vittoria della Honda

Per la nona volta, Valentino Rossi ha organizzato la 100 km Race of Champions, che quest'anno ha avuto per la prima volta un title sponsor di rilievo, il mercato online eBay. Come sempre, l'elenco dei partecipanti è di alto livello, con Pedro Acosta, Augusto Fernández e Danilo Petrucci tra gli ospiti insieme ai pupilli della VR46.

Gli allenamenti sono iniziati giovedì e la prima gara si è svolta venerdì sera con la gara di qualificazione "Americana". La vittoria è andata a Luca Marini, che da nuovo pilota Repsol Honda è ora anche in sella a una Honda CRF450 nel ranch del fratello. In finale, "Maro" ha prevalso sul debuttante brasiliano della Moto2 Diogo Moreira, sul padrone di casa Rossi e sul pilota della JuniorGP Elia Bartolini.

Il campione del mondo della MotoGP Pecco Bagnaia era assente venerdì perché invitato a un altro evento in contemporanea, ma tornerà sabato. Il momento clou sarà la gara a coppie di 100 km. In fondo, la battaglia sarà per l'onore e per l'ambito trofeo del prosciutto e la catena di salsicce.