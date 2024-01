Espetáculo MotoRanch: Marini com a primeira vitória da Honda

A corrida "La 100 km dei Campioni", uma prova invitatória de pista plana, reúne até sábado uma série de estrelas das duas rodas no famoso Rancho Rossi, em Tavullia. Luca Marini venceu a "Americana" na sexta-feira à noite.

por Nora Lantschner - Automatic translation from German

Pela nona vez, Valentino Rossi organizou a Corrida dos Campeões de 100 km, que este ano também teve pela primeira vez um patrocinador de destaque, o eBay. Como sempre, a lista de participantes é de alto nível, com Pedro Acosta, Augusto Fernández e Danilo Petrucci entre os convidados, juntamente com os pupilos do VR46.

Os treinos estão a decorrer desde quinta-feira e a primeira competição teve lugar na sexta-feira à noite com a corrida de qualificação "Americana". A vitória foi para Luca Marini, que, como novo piloto da Repsol Honda, está agora também a pilotar uma Honda CRF450 no rancho do seu irmão. Na final, "Maro" venceu o estreante brasileiro de Moto2 Diogo Moreira, o anfitrião Rossi e o piloto de JuniorGP Elia Bartolini.

O Campeão do Mundo de MotoGP, Pecco Bagnaia, esteve ausente na sexta-feira por ter sido convidado para outro evento em simultâneo, mas estará de volta no sábado. O ponto alto será a corrida de pares de 100 km. No fim de contas, a batalha será pela honra e pelo cobiçado troféu de presunto e corrente de salsichas.