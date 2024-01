Auinger: Cómo los japoneses están volviendo a la cima

No debe haber sido fácil para Honda y Yamaha, los dos fabricantes más laureados de la historia del Campeonato del Mundo, solicitar concesiones, es decir, concesiones técnicas para facilitar que los que vienen por detrás puedan alcanzar a la competencia. Hemos explicado exactamente cómo funciona esto aquí: Cómo funciona la nueva regla de las "concesiones".

¿Les da estoalguna oportunidad frente a los europeos, especialmente Ducati Lenovo? ¿Cuánto tardarán las motos japonesas en ser lo suficientemente buenas como para competir con los fabricantes europeos Ducati, KTM y Aprilia ? Nuestro experto de ServusTV es optimista y cree que los días de la "Copa Ducati", como a menudo se ha etiquetado a MotoGP en las últimas temporadas, están contados.

¿Hasta qué punto las concesiones a los pilotos japoneses acortarán su camino hacia la cima?

Está claro. La cuestión es que se les permite probar mucho con sus pilotos probadores. Sólo hay un piloto de pruebas mágico, y es Dani Pedrosa en KTM. No quiero hablar mal de ninguno de sus colegas, pero: en realidad es el propio piloto el que tiene que hacer su moto más rápida e impulsar el desarrollo, no el piloto de pruebas. Igual de importante: Yamaha y Honda pueden tocar el motor. No estoy hablando de grandes cosas conceptuales como convertir un motor en línea en un V4. Se trata de la posición del motor en el chasis, por ejemplo. Quizá se cometió un pequeño error de cálculo en la fase de concepción y, sin concesiones, no había posibilidad de corregirlo porque requeriría un nuevo cárter del motor, que no está permitido cambiar. Con las concesiones, Honda y Yamaha pueden ir al sótano, fresar un nuevo cárter y volver a la carretera. Eso vale mucho, mucho, mucho.

¿Ves algo positivo en los problemas de Honda en los últimos años?

Encontrar soluciones de compromiso para compensar una carencia, sacar el máximo partido de condiciones muy malas: ahora son campeones del mundo en esto. Es una experiencia muy valiosa. Para los fabricantes europeos, las concesiones serían aún más valiosas que para los dos japoneses, porque aquí las distancias son más cortas. En principio, me parece muy bien ayudar a los fabricantes en dificultades. ¿Cuál sería la alternativa? Penalizar a los mejores. Y eso no sería digno de un Campeonato del Mundo.

¿Sigue vigente la forma de trabajar de los japoneses?

En el pasado han creado piezas tecnológicas maravillosas. Sólo tengo que pensar en la motoHonda de125 cc de cinco cilindros y cuatro tiempos . Eran extraordinarias obras de arte mecánicas que se las arreglaban sin electrónica. Esta habilidad y el orgullo resultante caracterizaron una época. En el MotoGP moderno, estas habilidades ya no son relevantes en la misma medida. El margen de maniobra es más estrecho. Ya no es necesario ser el mayor fabricante del mundo para construir una moto ganadora. Se pueden fresar carcasas de motor en un pequeño taller con máquinas decentes. Ya no se necesita una fundición. Un técnico de alto nivel que sepa dibujar y un buen hombre que maneje la máquina y ya puedes correr en MotoGP, en pocas palabras. Para marcar la diferencia en estas condiciones, los europeos no tienen miedo de robar gente buena de otros lugares. Un tal Gigi Dall'Igna estuvo en Aprilia y ahora está en Ducati. KTM no tiene ningún problema en traer gente de Ducati o WP Technology de Öhlins. Para los japoneses ha sido increíblemente difícil dar este paso.

¿No tienen miedo a las nuevas ideas?

¿Qué importancia tuvo Jack Miller para KTM? ¿Qué sacudida causó en KTM, qué posibilidades se abrieron de repente? Los japoneses también se están abriendo poco a poco. Ahora también trabajan con fabricantes de motores externos, Honda ha contratado a técnicos de Suzuki. Honda volverá, de eso estoy seguro. En Fórmula 1, Alonso se quejó una vez del motor Honda en McLaren. ¿Y qué motor ha utilizado Oracle Red Bull Racing para proclamarse campeón del mundo tres veces en los últimos tres años? Nunca hay que descartar a Honda.

¿Cómo ha funcionado el cambio en la F1?

Se trajo agente de la época dorada del turbo y se les asignaron las mismas tareas que al personal permanente. Esto aportó ideas diferentes y, de repente, las cosas empezaron a funcionar. Lo mismo ocurrirá en MotoGP, y eso es lo que quiero. No porque sea un gran fan de Honda, pero si el mayor fabricante de motos del mundo no estuviera en el campeonato del mundo, entonces faltaría algo espectacular.