Auinger : Comment les Japonais reviennent en tête

Cela n'a pas dû être facile pour Honda et Yamaha Yamaha, les deux constructeurs les plus performants de l'histoire du championnat du monde : demander des concessions, c'est-à-dire des concessions techniques pour faciliter le rattrapage des concurrents en queue de peloton. Nous avons expliqué ici comment cela fonctionne exactement : Voici comment fonctionne le nouveau règlement des "concessions".

Ont-ilsainsi une chance contre les Européens, notamment contre Ducati Lenovo? Combien de temps faudra-t-il aux motos japonaises pour redevenir suffisamment performantes face aux constructeurs européens Ducati, KTM et Aprilia ? Notre expert de ServusTV est optimiste et pense que les jours de la "Ducati Cup", comme on a souvent qualifié le MotoGP ces dernières saisons, sont comptés.

Dans quelle mesure les concessions accordées aux Japonais vont-elles raccourcir leur chemin vers le sommet ?

De manière significative. Le point : tu as le droit de tester énormément de choses avec tes pilotes d'engagement. Il n'y a qu'un seul pilote d'essai magique, et c'est Dani Pedrosa chez KTM. Je ne veux dénigrer aucun de ses collègues, mais : en réalité, c'est le pilote de course lui-même qui doit rendre sa moto plus rapide et faire avancer le développement, pas le pilote d'essai. Tout aussi décisif : Yamaha et Honda peuvent toucher au moteur. Je ne parle pas ici de grandes choses conceptuelles, comme transformer un moteur en ligne en un moteur V4. Il s'agit par exemple de la position du moteur dans le châssis. Peut-être que tu as fait une petite erreur de calcul lors de la phase de conception et que sans concessions, tu n'avais aucune chance de la corriger, parce que cela nécessiterait un nouveau carter moteur - que tu n'as pas le droit de modifier. Avec les concessions, Honda et Yamaha peuvent aller dans la cave, fraiser un nouveau carter, et ils roulent à nouveau. Cela vaut très, très, très cher.

Vois-tu aussi un aspect positif dans les problèmes rencontrés par Honda ces dernières années ?

Chercher des compromis pour compenser un défaut, faire le maximum avec de très mauvaises conditions : ils sont devenus champions du monde dans ce domaine. Ce sont des expériences précieuses. Pour les constructeurs européens, les concessions seraient encore plus précieuses que pour les deux Japonais, car les chemins sont plus courts ici. En principe, je trouve tout à fait normal d'aider les constructeurs en difficulté. Quelle serait l'alternative ? Punir le meilleur ! Et cela ne serait pas digne d'un championnat du monde.

La méthode de travail des Japonais est-elle encore d'actualité ?

Dans le passé, ils ont créé des merveilles de technologie. Je rappelle seulement le cinq cylindres quatre temps de 125 centimètres cubes de Honda. Il s'agissait d'œuvres d'art mécaniques supérieures, qui se passaient d'électronique. Ce savoir-faire et la fierté qui en résulte ont marqué une époque. Dans le MotoGP moderne, ces compétences ne sont plus pertinentes dans la même mesure. Tu dois te débrouiller avec une fenêtre plus étroite. Tu n'as plus besoin d'être le plus grand constructeur mondial pour pouvoir construire une moto gagnante. Tu peux fraiser des carters moteur dans un petit atelier avec des machines correctes. Tu n'as donc plus besoin d'une fonderie. Un technicien de haut niveau qui sait dessiner et un homme de qualité qui sait utiliser la machine, et tu peux faire du MotoGP, pour simplifier. Pour faire la différence dans ces conditions, les Européens n'ont pas peur de débaucher des gens compétents ailleurs. Un Gigi Dall'Igna était chez Aprilia et est maintenant chez Ducati. KTM n'a aucun problème à aller chercher des gens chez Ducati ou WP Technology chez Öhlins. Les Japonais ont eu beaucoup de mal à faire ce pas.

Les nouvelles idées ne vous font pas peur ?

Quelle était l'importance de Jack Miller pour KTM ? Quelle secousse cela a-t-il provoquée chez KTM, quelles possibilités se sont soudainement ouvertes ? Lentement, les Japonais s'ouvrent aussi. Entre-temps, ils travaillent aussi avec des constructeurs de moteurs externes, Honda a repris des techniciens Suzuki. Honda reviendra, j'en suis sûr. En Formule 1, Alonso chez McLaren s'est jadis plaint du moteur Honda. Et avec quel moteur Oracle Red Bull Racing a-t-il été champion du monde à trois reprises au cours des trois dernières années ? Il ne faut jamais faire une croix sur Honda.

Comment le redressement de la F1 a-t-il fonctionné ?

On a fait venir des gens de l'âge d'or du turbo et on leur a confié les mêmes tâches qu'au personnel permanent. C'est ainsi que des idées différentes sont arrivées sur la table et que l'usine s'est soudainement mise en marche. Ce sera la même chose en MotoGP, et je le souhaite aussi. Ce n'est pas parce que je suis un grand fan de Honda, mais si le plus grand constructeur de motos du monde n'était pas présent au championnat du monde, il manquerait quelque chose de dramatique.