Auinger: come i giapponesi stanno tornando al vertice

Non deve essere stato facile per Honda e Yamaha Yamaha, i due costruttori di maggior successo nella storia del Motomondiale, richiedere delle concessioni, cioè delle agevolazioni tecniche per rendere più facile a chi sta dietro di loro recuperare il ritardo rispetto alla concorrenza. Abbiamo spiegato esattamente come funziona: Come funziona la nuova regola delle "concessioni".

Questo dà loro una possibilità contro gli europei, in particolare controDucati Lenovo? Quanto tempo ci vorrà prima che le moto giapponesi siano abbastanza valide da competere con i produttori europei Ducati, KTM e Aprilia ? Il nostro esperto di ServusTV è ottimista: i giorni della "Ducati Cup", come la MotoGP è stata spesso etichettata nelle ultime stagioni, sono contati.

Quanto le concessioni per i piloti giapponesi accorceranno la loro strada verso il vertice?

È chiaro. Il punto è che si possono fare molti test con i propri collaudatori. C'èsolo un collaudatore magico, ed èDani Pedrosa della KTM. Non voglio parlare male dei suoi colleghi, ma: è il pilota stesso che deve rendere la sua moto più veloce e portare avanti lo sviluppo, non il collaudatore. Altrettanto importante: Yamaha e Honda possono toccare il motore. Non sto parlando di grandi cose concettuali come la trasformazione di un motore in linea in un V4. Si tratta, ad esempio, della posizione del motore nel telaio. Forse avete commesso un piccolo errore di calcolo nella fase di progettazione, e senza concessioni non avevate alcuna possibilità di correggerlo perché sarebbe stato necessario un nuovo alloggiamento del motore, che non è possibile modificare. Con le concessioni, Honda e Yamaha possono andare in cantina, fresare un nuovo alloggiamento e tornare in strada. Questo vale molto, molto, molto.

Vede qualcosa di positivo nei problemi di Honda degli ultimi anni?

Trovare compromessi per compensare una carenza, sfruttare al meglio condizioni pessime: ora sono campioni del mondo in questo. È un'esperienza preziosa. Per i costruttori europei, le concessioni sarebbero ancora più preziose che per i due giapponesi, perché qui le distanze sono minori. In linea di principio, penso che sia perfettamente giusto aiutare i costruttori in difficoltà. Quale sarebbe l'alternativa? Penalizzare i migliori! E questo non sarebbe degno di un Campionato del Mondo.

Il modo di lavorare giapponese è ancora attuale?

In passato hanno creato delle tecnologie meravigliose. Basti pensare alla motoHondaa cinque cilindri e quattro tempi da 125 cc . Si trattava di opere d'arte meccaniche eccezionali, che riuscivano a funzionare anche senza l'ausilio dell'elettronica. Questa abilità e il conseguente orgoglio hanno caratterizzato un'epoca. Nella moderna MotoGP, queste abilità non sono più rilevanti nella stessa misura. Bisogna fare i conti con una finestra più ristretta. Non è più necessario essere il più grande costruttore del mondo per costruire una moto vincente. Si possono fresare i carter dei motori in una piccola officina con macchine decenti. Non è più necessario avere una fonderia. Un tecnico di alto livello che sappia disegnare e un buon uomo che faccia funzionare la macchina e si può correre in MotoGP, in parole povere. Per fare la differenza in queste condizioni, gli europei non hanno paura di rubare persone valide da altre parti. Un certo Gigi Dall'Igna era in Aprilia e ora è in Ducati. KTM non ha problemi a prendere persone da Ducati o WP Technology da Öhlins. Per i giapponesi è stato incredibilmente difficile fare questo passo.

Non avete paura delle nuove idee?

Che importanza ha avuto Jack Miller per KTM? Quale scossa ha provocato in KTM, quali possibilità si sono improvvisamente aperte? Anche i giapponesi si stanno lentamente aprendo. Ora lavorano anche con produttori di motori esterni, Honda ha assunto tecnici Suzuki. Honda tornerà, ne sono certo. In Formula 1, Alonso una volta si è lamentato del motore Honda della McLaren. E quale motore ha usato la Oracle Red Bull Racing per diventare campione del mondo tre volte negli ultimi tre anni? Non bisogna mai dare per spacciata la Honda.

Come ha funzionato la svolta in F1?

Sono stateinserite persone provenienti dall'era del turbo d'oro, alle quali sono stati affidati gli stessi compiti del personale fisso. Questo ha portato idee diverse e improvvisamente le cose hanno iniziato a funzionare. Sarà così anche in MotoGP, ed è quello che voglio. Non perché io sia un grande fan della Honda, ma se la più grande casa motociclistica del mondo non fosse nel campionato mondiale, mancherebbe qualcosa di drammatico.