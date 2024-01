Auinger: Como os japoneses estão a regressar ao topo

Nãodeve ter sido fácil para a Honda e a Yamaha Yamaha, os dois construtores mais bem sucedidos na história do Campeonato do Mundo, candidatarem-se a concessões, ou seja, concessões técnicas para facilitar a recuperação dos que estão atrás deles . Explicámos exatamente como isto funciona aqui: Como funciona a nova regra das "concessões"

Será que isto lhes dá uma hipótese contra os europeus, especialmente a Ducati Lenovo? Quanto tempo demorará até que as motos japonesas sejam suficientemente boas para competir com os fabricantes europeus Ducati, KTM e Aprilia ? O nosso especialista da ServusTV está otimista quanto ao facto de a "Taça Ducati", como o MotoGP tem sido frequentemente apelidado nas últimas épocas, estar com os dias contados.

Até que ponto é que as concessões para os pilotos japoneses vão encurtar o seu caminho para o topo?

É claro que sim. A questão é que podemos testar muito com os nossos pilotos de testes. Só há um piloto de testes mágico, que é o Dani Pedrosa na KTM. Não quero falar mal de nenhum dos seus colegas, mas: Na verdade, é o próprio piloto que tem de tornar a sua mota mais rápida e fazer avançar o desenvolvimento, não o piloto de testes. Igualmente importante: a Yamaha e a Honda estão autorizadas a mexer no motor. Não estou a falar de grandes coisas conceptuais como transformar um motor em linha num V4. Trata-se da posição do motor no chassis, por exemplo. Talvez tenha havido um pequeno erro de cálculo na fase de conceção e, sem concessões, não havia qualquer hipótese de o corrigir, porque isso exigiria uma nova caixa do motor - que não é permitido alterar. Com as concessões, a Honda e a Yamaha podem ir à cave, fresar um novo cárter e estão de volta à estrada. Isso vale muito, muito, muito.

Vê algo de positivo nos problemas da Honda nos últimos anos?

Encontrar soluções de compromisso para compensar uma deficiência, tirar o máximo partido de condições muito adversas: agora são campeões do mundo nisto. É uma experiência valiosa. Para os construtores europeus, as concessões seriam ainda mais valiosas do que para os dois japoneses, porque as distâncias são mais curtas aqui. Em princípio, penso que é perfeitamente correto ajudar os construtores em dificuldades. Qual seria a alternativa? Penalizar os melhores! E isso não seria digno de um Campeonato do Mundo.

A forma de trabalhar dos japoneses ainda está actualizada?

No passado, criaram peças de tecnologia maravilhosas. Basta-me pensar na mota de125 cc de cinco cilindros e quatro tempos da Honda. Eram obras de arte mecânicas extraordinárias que funcionavam sem eletrónica. Esta habilidade e o orgulho resultante caracterizaram uma era. No MotoGP moderno, estas capacidades já não são relevantes na mesma medida. Temos de lidar com uma janela mais estreita. Já não é necessário ser o maior fabricante do mundo para construir uma mota vencedora. É possível fresar caixas de motor numa pequena oficina com máquinas decentes. Já não é necessária uma fundição. Um técnico de topo que saiba desenhar e um bom homem para operar a máquina e pode correr no MotoGP, de forma simples. Para fazer a diferença nestas condições, os europeus não têm medo de ir buscar gente boa a outros sítios. Um Gigi Dall'Igna estava na Aprilia e agora está na Ducati. A KTM não tem problemas em ir buscar pessoas à Ducati ou aWP Technology à Öhlins. Foi incrivelmente difícil para os japoneses darem este passo.

Não tem medo de novas ideias?

Qual foi a importância de Jack Miller para a KTM? Que abanão é que isso causou na KTM, que possibilidades se abriram de repente? Os japoneses também estão a abrir-se lentamente. Agora também estão a trabalhar com fabricantes de motores externos, a Honda contratou técnicos da Suzuki. A Honda vai voltar, tenho a certeza disso. Na Fórmula 1, Alonso queixou-se uma vez do motor Honda da McLaren. E com que motor é quea Oracle Red Bull Racing se sagrou campeã do mundo três vezes nos últimos três anos? Nunca se deve descartar a Honda.

Como é que a reviravolta na F1 funcionou?

Foram trazidas pessoas da era dourada do turbo e foram-lhes atribuídas as mesmas tarefas que aopessoal permanente. Isso trouxe ideias diferentes para a mesa e, de repente, as coisas começaram a funcionar. Vai ser o mesmo no MotoGP, e é isso que eu quero. Não é por ser um grande fã da Honda, mas se o maior fabricante de motos do mundo não estivesse no campeonato do mundo, então algo dramático estaria a faltar.