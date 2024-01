Livio Suppo: "Luchar por la segunda Ducati de fábrica"

El ex jefe de equipo de Ducati, Honda y Suzuki no cree que Pecco Bagnaia pudiera hacer nada si Ducati trajera a su archirrival Marc Márquez al equipo oficial

Livio Suppo es un veterano del paddock de MotoGP. Apareció por primera vez hace tres décadas con el entonces equipo Benetton-Honda, que competía en el cuarto y octavo de litro y cosechó éxitos con pilotos como Marco Melandri y Tōru Ukawa .Luego pasó a Ducati y fue jefe de equipo de Casey Stoner, que se proclamó campeón del mundo en 2007, entre otras cosas. En 2010 pasó al gran rival, Repsol Honda, donde se sentó en el cockpit de Marc Márquez en sus primeros y exitosos años en MotoGP, hasta 2017. Luego cambió el motor de gasolina por uno eléctrico durante unos años y, junto a su colega, el ex profesional del descenso Stefano Migliorini , hizo grandes las Thok Bikes (que ahora se venden bajo la marcaDucati powered by Thok, por ejemplo ).

En 2022, volvió al paddock de MotoGP, donde dirigió el equipo de trabajo de Suzuki en un azul desconocido. Comoes bien sabido, su último trabajo como jefe de equipo fue efímero: Suzuki tiró del carro al final de la temporada, a pesar de que Alex Rins ganó dos de las tres últimas carreras de la temporada.

El experimentado Suppo ha dado ahora su valoración de la situación en Ducati a motogp.com: "Espero que la batalla en el mercado de pilotos empiece pronto. Su moto es la mejor, así que todos los pilotos de Ducati querrán quedarse con Ducati por el momento. Pero KTM y Aprilia seguirán creciendo, y las concesiones de Honda y Yamaha deberían darles un mayor potencial. Si lo aprovechan sabiamente, podrían recortar distancias de forma significativa a mediados de temporada. Entonces el mercado tendrá un aspecto muy diferente".

¿Bagnaia con Márquez?

¿Qué podría significar para Ducati? "Pecco Bagnaia es el hombre más importante en Ducati, así que tienen que mantenerlo. Habrá una gran lucha por el segundo puesto. No creo que Pecco tenga nada quedecir a la hora de elegir a su compañero de equipo porque, al menos en mi época, no había ninguna razón para no fichar a un piloto, a menos que hubiera una relación realmente mala entre dos pilotos. Si no hay problemas de carácter, un piloto no puede quejarse de a quién ficha el equipo sólo porque piense que puede ser más rápido que él. Cada fabricante tiene que intentar tener el equipo más fuerte".

¿Puede Livio Suppo imaginar a Ducati incorporando a MM93 al equipo oficial Ducati Lenovo Team MotoGP? "¿Por qué no? Marc realmente quería un contrato de un año, y eso es lo que consiguió en Gresini. Creo que quería este contrato de un año para ver si todavía era lo suficientemente rápido para luchar por el campeonato. Una vez que se haya dado cuenta de eso, tendrá la libertad de ver lo que están haciendo Honda, KTM y Ducati y entonces tomará su decisión."

Pero Suppo no descarta un regreso de su antiguo protegido al otrora equipo conjunto Repsol Honda: "La separación se hizo de forma muy amistosa. Todos menos uno de sus empleados han permanecidoen Honda Honda Racing Corporation - MotoGP y sabemos lo estrecha que es su relación con ellos."