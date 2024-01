Livio Suppo : "Lutte pour la deuxième Ducati d'usine".

Livio Suppo est un vétéran du camp des pilotes MotoGP. Il y a trois décennies, il est apparu pour la première fois au sein de l'équipe Benetton-Honda de l'époque, qui évoluait dans la catégorie des quarts et des huit litres et quia connu le succès avec des pilotes comme Marco Melandri ou Tōru Ukawa . Il est ensuite passé chez Ducati et a notamment été team manager lors du titre mondial de Casey Stoner en 2007. En 2010, il est passé chez son grand adversaire Repsol Honda, où il a été au poste de commande jusqu'en 2017 pour les premières années de succès de Marc Márquez en MotoGP. Il a ensuite troqué le moteur à essence contre le moteur électrique pendant quelques années et, avec son ami, l'ancien professionnel de descente Stefano Migliorini , il a fait grandir les motos Thok (qui sont aujourd'hui vendues sous le labelDucati powered by Thok, par exemple ).

En 2022, il est revenu dans le paddock du MotoGP, où il a dirigé l'équipe d'usine Suzuki dans un bleu inhabituel. Son dernier job en tant que team manager n'a pas duré longtemps : à la fin de la saison, Suzuki a tiré la prise, bien qu'Alex Rins ait remporté deux des trois dernières courses de la saison.

L'expérimenté Suppo a donné son avis sur la situation chez Ducati à motogp.com : "Je pense que la bataille sur le marché des pilotes va bientôt commencer. Leur moto est la meilleure, donc tous les pilotes Ducati voudront rester chez Ducati pour le moment. Mais KTM et Aprilia vont poursuivre leur croissance, et les concessions de Honda et Yamaha devraient leur donner un plus grand potentiel. S'ils les utilisent intelligemment, ils pourraient réduire considérablement l'écart d'ici la mi-saison. Le marché sera alors très différent".

Bagnaia avec Márquez ?

Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour Ducati ? "Pecco Bagnaia est l'homme le plus important chez Ducati, ils doivent donc le garder. Pour la deuxième place, il y aura une grande bataille. Je ne pense pas que Pecco ait son mot à dire sur le choix de son coéquipier, parce qu'au moins à mon époque, il n'y avait aucune raison de ne pas faire signer un pilote, sauf s'il y avait vraiment une mauvaise relation entre deux pilotes. S'il n'y a pas de problème de caractère, un pilote ne peut pas se plaindre de la personne que l'équipe prend sous contrat simplement parce qu'il pense que cette personne pourrait être plus rapide que lui. Chaque constructeur doit essayer d'avoir l'équipe la plus forte".

Livio Suppo peut-il imaginer que Ducati fasse venirMM93 dans l 'équipe d'usine Ducati Lenovo Team MotoGP? "Pourquoi pas ? Marc voulait absolument un contrat d'un an, et il l'a obtenu chez Gresini. Je pense qu'il voulait ce contrat d'un an pour voir d'abord s'il était encore assez rapide pour se battre pour le championnat. Une fois qu'il aura réalisé cela, il aura la liberté de voir ce que font Honda, KTM et Ducati et de prendre sa décision".

Mais Suppo n'exclut pas non plus un retour de son ancien protégé dans l'équipe autrefois commune de Repsol Honda : "La séparation a été faite de manière très amicale. Tous ses collaborateurs, sauf un , sont restéschez Honda Honda Racing Corporation - MotoGP et nous savons à quel point sa relation avec eux est étroite".