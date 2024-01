Livio Suppo: "Lotta per il secondo posto in Ducati"

Livio Suppo è un veterano del paddock del MotoGP. Lasua prima apparizione risale a tre decenni fa con l'allora team Benetton-Honda, che gareggiava nella classe quarto e ottavo di litro e che ha avuto successo con piloti come Marco Melandri e Tōru Ukawa .Passato poi alla Ducati, è stato team manager, tra l'altro, del titolo mondiale di Casey Stoner nel 2007. Nel 2010 è passato alla grande rivale Repsol Honda, dove si è seduto nell'abitacolo per i primi anni di successo di Marc Márquez in MotoGP fino al 2017. In seguito, per qualche anno, ha sostituito il motore a benzina con un motore elettrico e, insieme al suo amico, l'ex professionista di downhill Stefano Migliorini , ha fatto diventare grandi le Thok Bikes (che oggi sono vendute, ad esempio, con il marchioDucati powered by Thok ).

Nel 2022 è tornato nel paddock della MotoGP, dove ha guidato il team Suzuki in blu. Come è noto, il suo ultimo lavoro come team manager è stato di breve durata: Suzuki ha staccato la spina a fine stagione, nonostante Alex Rins abbia vinto due delle ultime tre gare della stagione.

L'esperto Suppo ha ora dato la sua valutazione della situazione in Ducati a motogp.com: "Mi aspetto che la battaglia nel mercato piloti inizi presto. La loro moto è la migliore, quindi tutti i piloti Ducati vorranno rimanere con la Ducati in questo momento. Ma KTM e Aprilia continueranno a crescere, e le concessioni di Honda e Yamaha dovrebbero dare loro un potenziale maggiore. Se lo useranno con saggezza, potrebbero colmare il divario in modo significativo entro la metà della stagione. A quel punto il mercato sarà molto diverso".

Bagnaia con Márquez?

Cosa potrebbe significare per la Ducati? "Pecco Bagnaia è l'uomo più importante della Ducati, quindi devono tenerlo. Ci sarà una grande lotta per il secondo posto. Non credo che Pecco abbiavoce in capitolo nella scelta del suo compagno di squadra perché, almeno ai miei tempi, non c'era motivo di non ingaggiare un pilota, a meno che non ci fosse un rapporto davvero negativo tra due piloti. Se non ci sono problemi caratteriali, un corridore non può lamentarsi di chi la squadra ingaggia solo perché pensa che possa essere più veloce di lui. Ogni produttore deve cercare di avere la squadra più forte".

Livio Suppo può immaginare che Ducati porti MM93 nella squadra ufficiale delDucati Lenovo Team MotoGP? "Perché no? Marc voleva davvero un contratto di un anno, ed è quello che ha ottenuto con Gresini. Credo che volesse questo contratto di un anno per vedere se era ancora abbastanza veloce per lottare per il campionato. Una volta che se ne sarà reso conto, avrà la libertà di vedere cosa fanno Honda, KTM e Ducati e poi prenderà la sua decisione".

Ma Suppo non esclude un ritorno del suo ex pupillo nel team Repsol Honda, un tempo unito: "La separazione è avvenuta in modo molto amichevole. Tutti i suoi collaboratori, tranne uno, sono rimasti con Honda Honda Racing Corporation - MotoGP e sappiamo quanto sia stretto il suo rapporto con loro".