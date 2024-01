Livio Suppo: "Lutar pela segunda Ducati de fábrica"

Livio Suppo é um veterano do paddock de MotoGP. Apareceu pela primeira vez há três décadas com a então equipa Benetton-Honda, que competia na classe de quarto e oitavo litros e teve sucesso com pilotos como Marco Melandri e Tōru Ukawa .Em seguida, mudou-se para a Ducati e foi o chefe de equipa de Casey Stoner no campeonato do mundo de 2007, entre outras coisas. Em 2010, mudou-se para a grande rival Repsol Honda, onde esteve no cockpit nos primeiros anos de sucesso de Marc Márquez no MotoGP até 2017. Emseguida, trocou o motor a gasolina por um motor elétrico durante alguns anos e, juntamente com o seu amigo, o antigo profissional de downhill Stefano Migliorini , fez crescer as Thok Bikes (que são agora vendidas sob a marcaDucati powered by Thok, por exemplo ).

Em 2022, regressou ao paddock de MotoGP, onde liderou a equipa de trabalho da Suzuki em azul desconhecido. Como é sabido, o seu último trabalho como chefe de equipa foi de curta duração: a Suzuki desligou a equipa no final da época, apesar de Alex Rins ter vencido duas das últimas três corridas da época.

O experiente Suppo fez agora a sua avaliação da situação na Ducati ao motogp.com: "Espero que a batalha no mercado de pilotos comece em breve. A moto deles é a melhor, por isso todos os pilotos da Ducati vão querer ficar com a Ducati neste momento. Mas a KTM e a Aprilia vão continuar a crescer e as concessões da Honda e da Yamaha devem dar-lhes maior potencial. Se usarem isto de forma sensata, podem reduzir significativamente a diferença a meio da época. Nessa altura, o mercado terá um aspeto muito diferente."

Bagnaia com Márquez?

O que é que isso pode significar para a Ducati? "Pecco Bagnaia é o homem mais importante da Ducati, por isso têm de o manter. Vai haver uma grande luta pelo segundo lugar. Nãocreio que Pecco tenha umapalavra a dizer na escolha do seu companheiro de equipa porque, pelo menos no meu tempo, não havia razão para não contratar um piloto - a não ser que haja uma relação muito má entre dois pilotos. Se não houver nenhum problema de carácter, um piloto não pode queixar-se de quem a equipa contrata só porque pensa que pode ser mais rápido do que ele. Todos os construtores têm de tentar ter a equipa mais forte".

Livio Suppo consegue imaginar a Ducati a trazer MM93 para a equipa de fábrica Ducati Lenovo Team MotoGP? "Porque não? O Marc queria mesmo um contrato de um ano e foi isso que conseguiu na Gresini. Penso que ele queria este contrato de um ano para ver se ainda era suficientemente rápido para lutar pelo campeonato. Depois de perceber isso, ele tem a liberdade de ver o que a Honda, a KTM e a Ducati estão a fazer e depois tomar a sua decisão."

Mas Suppo não exclui um regresso do seu antigo protegido à outrora equipa conjunta Repsol Honda: "A separação foi feita de uma forma muito amigável. Todos os seus empregados, exceto um, permaneceram na Honda Honda Racing Corporation - MotoGP e sabemos o quão próxima é a sua relação com eles".