Tutti i dati: Le presentazioni dei team del MotoGP 2024

Mancano 55 giorni alla prima gara della stagione 2024 del MotoGP a Doha, in Qatar, e i fan potranno avere un assaggio di ciò che accadrà non solo durante i test, ma anche durante le presentazioni dei team, che inizieranno questa settimana.

Gresini Racing apre le danze delle presentazioni dei team - nel vero senso della parola, visto che è stata scelta come location una delle discoteche più famose d'Italia: Il look 2024 del nuovo arrivato in Ducati Marc Márquez e di suo fratello Alex sarà svelato al Cocoricò di Riccione il prossimo sabato sera, 20 gennaio, a partire dalle ore 18.30. I team MotoE e Moto2 di Nadia Padovani si presenteranno in anteprima a partire dalle 17.30.

L'evento successivo seguirà subito dopo: Come l'anno scorso, Ducati Corse ospiterà la tre giorni di "Campioni in Pista", Campioni in pista - in questo caso innevati - nella prestigiosa località sciistica di Madonna di Campiglio. La presentazione delle squadre rosse dei campionati mondiali MotoGP e Superbike è prevista per la mattina di lunedì 22 gennaio. La Casa di Borgo Panigale coglierà anche l'occasione per presentare il nuovo progetto motocross sotto la direzione di Paolo Ciabatti, da poche settimane Direttore Generale del neonato reparto "Ducati Corse Off-Road".

Si torna poi a Riccione, questa volta al Palariccione: il Pertamina Enduro VR46 Racing Team con Marco Bezzecchi e il nuovo acquisto Fabio Di Giannantonio presenterà ufficialmente il look 2024 con il nuovo title sponsor per la prima volta mercoledì 24 gennaio dalle ore 15.00 all'insegna del "FLUO STREAM ".

Trackhouse Racing, il neonato team clienti Aprilia dell'ex pilota NASCAR Justin Marks, si presenterà ufficialmente il 26 gennaio a Los Angeles. In occasione di una prima presentazione del successore della RNF, il 5 dicembre a Milano è stata svelata una RS-GP con i colori nazionali statunitensi, in omaggio ai colori dei test utilizzati da Nicky Hayden e al patrimonio motociclistico degli USA in generale. Tuttavia, la livrea definitiva per la stagione 2024 non sarà svelata prima di Los Angeles.

Sempre a gennaio, e quindi prima dei primi test dell'anno solare, il team GASGAS Factory Racing Tech3 farà la sua presentazione il 29 gennaio. Come negli anni precedenti, il Red Bull KTM Factory Racing ha optato per un lancio digitale, scegliendo come data il 12 febbraio, il lunedì successivo ai test di Sepang (dal 6 all'8 febbraio).

Il team Yamaha works si presenterà direttamente in Malesia il 5 febbraio. I due team Honda sfrutteranno la breve pausa tra i due importanti test pre-stagionali: il team ufficiale Repsol Honda ha scelto il 13 febbraio, seguito due giorni dopo dalla squadra LCR di Lucio Cecchinello.

Il team Aprilia aspetterà il giorno prima dei test in Qatar (19 e 20 febbraio). I campioni del mondo del team Prima Pramac Ducati sveleranno il loro progetto per il 2024 solo il 28 febbraio, una buona settimana prima dell'inizio del Campionato del Mondo (8-10 marzo).

Presentazioni dei team della MotoGP 2024

20 gennaio: Gresini Racing, Riccione/Italia

22 gennaio: Ducati Lenovo, Madonna di Campiglio/Italia

24 gennaio: Pertamina Enduro VR46 Racing, Riccione/Italia

26 gennaio: Trackhouse Racing, Los Angeles/USA

29 gennaio: GASGAS Factory Racing Tech3

05 febbraio: Monster Energy Yamaha, Sepang/Malesia

12 febbraio: Red Bull KTM Factory Racing, lancio digitale

13 febbraio: Repsol Honda

15 febbraio: LCR Honda

18 febbraio: Aprilia Racing

28 febbraio: Prima Pramac Racing

Test MotoGP per la pre-stagione 2024

Dal 01 al 03 febbraio: test di Sepang (per collaudatori, esordienti e piloti con moto del Gruppo D "concesse")

Dal 06 all'08 febbraio: test di Sepang

19 e 20 febbraio: test in Qatar