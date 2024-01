Transferts MotoGP : les nouvelles marques montrent-elles la voie ?

Nous avons devant nous une saison de transition 2024. Certains changements ont déjà eu lieu, d'autres se préparent mais sont encore en suspens. D'ici la fin de l'année, le potentiel de changements majeurs sur le marché des pilotes est important.

Presque tous les contrats expirent à la fin de la saison 2024. Les exceptions sont Brad Binder, qui a déjà prolongé son contrat avec KTM jusqu'en 2026, et les nouvelles recrues Honda Johann Zarco et Luca Marini, qui ont signé des contrats de deux ans jusqu'à fin 2025.

Les pilotes MotoGP qui ont changé de marque pour cette année sont donc encore plus sous les feux de la rampe. Ils sont cinq - un nombre inhabituel, presque une rareté.

De nos jours, la plupart des pilotes ont tendance à rester chez un constructeur, et pas seulement dans l'intérêt d'une carrière après leur période active de pilote de course. Le cadre réglementaire actuel, qui vise à créer des conditions aussi égales que possible pour toutes les usines avec des règles restrictives telles qu'un fournisseur de pneus exclusif, un ECU unique et un nombre et un alésage de cylindres imposés, rend toutes les motos très similaires. Paradoxalement, cela renforce les différences minimes. Le diable se cache dans les détails.

Les pilotes de MotoGP racontent souvent à quel point il est difficile de changer de marque. Les différences sensibles se répercutent sur le feeling décisif. C'est particulièrement critique en ce qui concerne le concept moteur : V4 ou moteur à quatre cylindres en ligne, ce dernier n'étant plus monté que chez Yamaha après le retrait de Suzuki.

Il y a des différences dans la réponse à l'accélérateur et le déploiement de puissance, mais elles peuvent être réduites par les réglages et l'électronique. Ce qui ne peut pas être influencé, c'est la longueur du vilebrequin. Un moteur en ligne est inévitablement plus large qu'un moteur en V et éventuellement plus haut, en fonction de la manière dont le moteur en V est monté dans le châssis. Le moteur en ligne doit être placé plus haut, ce qui a une incidence sur la répartition du poids lors du freinage et de l'accélération - ce qui n'est pas nécessairement un inconvénient. Il est également plus court, mais l'effet gyroscopique d'un vilebrequin plus long est le plus important.

Là aussi, il y a des avantages et des inconvénients. En gros, la Yamaha peut maintenir une vitesse plus élevée en virage sur de grandes lignes, les motos à moteur V4 sont plus agiles. À la limite, elles donnent des sensations complètement différentes. Même avec les moteurs V4, de subtiles différences dans l'intervalle d'allumage (KTM mise sur un V4 à 86 degrés, les autres à 90 degrés) modifient les sensations.

Les nouveaux venus de la marque en 2024

Le facteur le plus éminent dans le carrousel des pilotes est bien sûr Marc Márquez. Ses débuts chez Ducati lors du test de Valence, deux jours après la fin de sa carrière de onze ans chez Repsol-Honda, peuvent peut-être donner l'impression que le changement est facile. Avec son look d'essayeur clean et son sourire espiègle, il a fait partie des garçons rapides de la première journée d'essais hivernaux.

Alors que la foi inébranlable en soi-même est indispensable à quiconque participe au championnat du monde MotoGP, elle doit au moins être tempérée par un soupçon d'auto-perception consciente. En d'autres termes, Marc Márquez ne doit certes pas être considéré comme surhumain, mais son talent est tout de même quelque chose que l'on admire.

Ce n'est pas tout à fait le cas de Marini et de Zarco. En termes d'âge et d'expérience, leurs conditions sont différentes, ils ont en commun le risque de passer de la Ducati, dont la supériorité est avérée, à la Honda, moins compétitive et souvent piégeuse.

Bien sûr, la RC213V peut et va s'améliorer, mais même la puissante Honda Racing Corporation aura besoin d'un certain temps pour y parvenir - ainsi que du bon feedback des pilotes, ce qui pourrait être aussi difficile que le défi plus immédiat de rester assis sur la moto.

Franco Morbidelli, quant à lui, est tout aussi luxueux que Márquez : il passe de la Yamaha M1 en difficulté à la référence - la Ducati Desmosedici. Mais "Franky" a aussi beaucoup à prouver. Le champion Moto2 de 2017 et vice-champion du monde MotoGP de 2020 peut-il se sortir du bourbier dans lequel il s'est enfoncé durant ses pénibles années de pilote officiel Yamaha ?

Et puis il y a un Alex Rins, qui a été le plus durement touché par les nombreuses chutes de Honda, mais qui a trouvé une issue : il rejoint l'équipe d'usine Yamaha aux côtés de Fabio Quartararo avec un contrat d'un an et espère améliorer sa M1.

Les eaux calmes sont profondes. Rins est le seul pilote à avoir offert au moins une victoire à Honda l'année dernière, avant de subir une longue blessure à la jambe au Mugello. Il peut se consoler (si c'est une consolation) en retrouvant un moteur en ligne, comme à l'époque de sa Suzuki. Si Yamaha trouve la clé pour résoudre son problème complexe - élever la puissance au niveau de la concurrence sans pour autant mettre en péril la maniabilité - il pourrait donner du fil à retordre à Quartararo.

Tout le monde suivra de très près la situation des nouveaux venus dans la marque, car cette année, quelques opportunités de changement s'ouvriront pour d'autres. En l'état actuel des choses, la plupart des pilotes de MotoGP tenteront soit de s'emparer d'une Ducati, soit de conserver leur place. Mais il y aurait aussi d'autres possibilités fascinantes.

Qu'en est-il par exemple de KTM et de Marc Márquez ? Si le constructeur autrichien parvient à maintenir son rythme de développement de l'année dernière, il devrait pouvoir rivaliser avec Ducati en 2024.

Et pourquoi ne pas faire appel à Márquez à l'avenir, et devenir la prochaine grande force ?