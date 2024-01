Trasferimenti in MotoGP: i nuovi arrivati stanno mostrando la strada?

Cinque piloti della MotoGP hanno cambiato marchio per la stagione 2024. L'editorialista di SPEEDWEEK.com Michael Scott analizza la posizione di partenza dei "nuovi arrivati" e il significato per il 2025.

Nel 2024 ci aspetta una stagione di transizione: alcuni cambiamenti sono già avvenuti, altri sono in preparazione ma ancora in sospeso. Da qui alla fine dell'anno, il mercato dei piloti potrebbe subire grandi cambiamenti.

Quasi tutti i contratti scadono alla fine della stagione 2024. Fanno eccezione Brad Binder, che ha già prolungato il suo contratto con KTM fino al 2026 compreso, e i nuovi arrivati in Honda Johann Zarco e Luca Marini, che hanno firmato contratti biennali fino alla fine del 2025.

Questo pone ancora di più l'accento sui piloti della MotoGP che hanno cambiato marca per quest'anno. Sono cinque: un numero insolitamente alto, quasi una vera rarità.

La maggior parte dei piloti oggi tende a rimanere il più possibile con un solo costruttore, e non solo nell'interesse di una carriera successiva al periodo di attività come pilota. I regolamenti attuali, che mirano a creare condizioni il più possibile uguali per tutte le fabbriche con regole restrittive come un fornitore esclusivo di pneumatici, una centralina standardizzata e un numero prescritto di cilindri e alesaggi, rendono tutte le moto molto simili. Paradossalmente, questo enfatizza le differenze minime. Il diavolo si nasconde nei dettagli.

I piloti della MotoGP parlano spesso di quanto sia difficile cambiare marca. Le differenze evidenti influiscono sul feeling decisivo. Questo è particolarmente critico quando si tratta del concetto di motore: V4 o quattro cilindri in linea, quest'ultimo utilizzato ora solo dalla Yamaha dopo il ritiro della Suzuki.

Ci sono differenze nella risposta dell'acceleratore e nell'erogazione della potenza, ma possono essere minimizzate con la messa a punto e l'elettronica. Ciò che non può essere influenzato è la lunghezza dell'albero motore. Un motore in linea è inevitabilmente più largo di un motore a V e forse anche più alto, a seconda di come il motore a V viene installato nel telaio. Il motore in linea deve essere posizionato più in alto, il che ha un effetto sulla distribuzione dei pesi in frenata e in accelerazione, il che non è necessariamente uno svantaggio. È anche più corto, ma il fattore più importante è l'effetto giroscopico di un albero motore più lungo.

Anche in questo caso ci sono vantaggi e svantaggi. In linea di massima, la Yamaha è in grado di mantenere una velocità di percorrenza in curva maggiore sui lunghi tratti, mentre le moto con motore V4 sono più agili. Al limite, si sentono completamente diverse. Anche con i motori V4, le sottili differenze nell'intervallo di accensione (KTM si affida a un V4 a 86 gradi, gli altri a 90 gradi) cambiano le sensazioni.

I nuovi marchi 2024

Il fattore più importante nella giostra dei piloti è naturalmente Marc Márquez. Il suo debutto in Ducati nei test di Valencia, due giorni dopo la fine degli undici anni di carriera in Repsol Honda, può dare l'impressione che il passaggio sia stato facile. Con il suo look pulito e il suo sorriso malizioso, è stato uno degli uomini più veloci del primo giorno di test invernali.

Sebbene un'incrollabile fiducia in se stessi sia essenziale per chiunque partecipi al Campionato del Mondo MotoGP, essa deve essere temperata con almeno un pizzico di consapevole autoconsapevolezza. In altre parole, Marc Márquez non deve essere visto come un superuomo, ma il suo talento è qualcosa a cui guardare.

Non è questo il caso di Marini e Zarco. In termini di età ed esperienza, i loro prerequisiti sono diversi, e ciò che li accomuna è il rischio di passare dalla Ducati, di qualità indiscutibilmente superiore, alla Honda, meno competitiva e spesso insidiosa.

Certo, la RC213V può migliorare e migliorerà, ma anche la potente Honda Racing Corporation avrà bisogno di un po' di tempo per farlo, oltre a ottenere il giusto feedback dai piloti, che potrebbe essere altrettanto difficile quanto la sfida più immediata di rimanere in sella alla moto.

Franco Morbidelli, d'altra parte, si è sistemato nello stesso lusso di Márquez: sta passando dalla Yamaha M1, che era in difficoltà, alla Ducati Desmosedici di riferimento. Tuttavia, anche "Franky" ha molto da dimostrare. Riuscirà il campione della Moto2 del 2017 e il secondo classificato della MotoGP del 2020 a liberarsi dal pantano in cui è sprofondato durante i suoi faticosi anni come pilota ufficiale Yamaha?

Poi c'è Alex Rins, che è stato il più colpito dai numerosi incidenti della Honda, ma ha trovato una via d'uscita: si trasferisce al team Yamaha factory con un contratto di un anno al fianco di Fabio Quartararo e spera in un miglioramento della M1.

Le acque sono ancora profonde. Rins è l'unico pilota ad aver regalato alla Honda almeno una vittoria l'anno scorso, prima di subire un lungo infortunio alla gamba al Mugello. Può consolarsi (se può essere di consolazione) ritrovando un motore in linea, come ai tempi della Suzuki. Se la Yamaha riuscirà a trovare la chiave per risolvere il suo complicato problema - portare la potenza al livello della concorrenza senza sacrificare la maneggevolezza - potrebbe far venire il mal di testa a Quartararo.

Tutti guarderanno con attenzione a come se la caveranno i nuovi arrivati del marchio, perché quest'anno ci saranno alcune opportunità per altri di fare il salto di qualità. Allo stato attuale, la maggior parte dei piloti della MotoGP cercherà di accaparrarsi una Ducati o di mantenere il proprio posto. Ma ci sono anche altre intriganti possibilità.

Che ne dite di KTM e Marc Márquez, per esempio? Se la casa austriaca riuscirà a mantenere il ritmo di sviluppo dello scorso anno, dovrebbe essere in grado di tenere il passo della Ducati nel 2024.

E perché non dovrebbero portare Márquez nella line-up in futuro e diventare la prossima grande forza?