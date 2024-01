Transferências do MotoGP: Estarão os recém-chegados a mostrar o caminho?

Em 2024, temos pela frente uma época de transição: algumas mudanças já ocorreram, outras estão a preparar-se, mas ainda estão no ar. Existe um grande potencial para mudanças profundas no mercado de condutores até ao final do ano.

Quase todos os contratos terminam no final da época de 2024. As excepções são Brad Binder, que já prolongou o seu contrato com a KTM até 2026, inclusive, e os recém-chegados à Honda Johann Zarco e Luca Marini, que assinaram contratos de dois anos cada um até ao final de 2025.

Isto coloca ainda mais a tónica nos pilotos de MotoGP que mudaram de marca para este ano. São cinco - um número invulgarmente elevado, quase uma verdadeira raridade.

Hoje em dia, a maioria dos pilotos tende a ficar com um fabricante tanto quanto possível, e não apenas no interesse de uma carreira após o seu tempo ativo como piloto de corridas. A regulamentação atual, que visa criar condições o mais equitativas possível para todas as fábricas, com regras restritivas como um fornecedor exclusivo de pneus, uma ECU normalizada e um número prescrito de cilindros e furos, torna todas as motos muito semelhantes. Paradoxalmente, este facto realça, por sua vez, as diferenças mínimas. O diabo está nos pormenores.

Os pilotos de MotoGP falam frequentemente sobre a dificuldade de mudar de marca. As diferenças visíveis afectam a sensação decisiva. Isto é particularmente crítico quando se trata do conceito de motor: V4 ou motor de quatro cilindros em linha, sendo que este último é agora utilizado apenas pela Yamaha após a retirada da Suzuki.

Existem diferenças na resposta do acelerador e na entrega de potência, mas estas podem ser minimizadas através da afinação e da eletrónica. O que não pode ser influenciado é o comprimento da cambota. Um motor em linha é inevitavelmente mais largo do que um motor em V e possivelmente também mais alto - dependendo da forma como o motor em V é instalado no chassis. O motor em linha tem de ser posicionado mais alto, o que tem um efeito na distribuição do peso durante a travagem e a aceleração - o que não é necessariamente uma desvantagem. Também é mais curto, mas o fator mais importante é o efeito giroscópico de uma cambota mais longa.

Também aqui há vantagens e desvantagens. Grosso modo, a Yamaha consegue manter uma velocidade de curva mais elevada em linhas longas, as motos com motor V4 são mais ágeis. No limite, sentem-se completamente diferentes. Mesmo com os motores V4, as diferenças subtis no intervalo de ignição (a KTM conta com um V4 de 86 graus, as outras com 90 graus) alteram a sensação.

As novatas da marca 2024

O fator mais proeminente no carrossel de pilotos é, obviamente, Marc Márquez. A sua estreia na Ducati no teste de Valência, dois dias após o fim da sua carreira de onze anos na Repsol Honda, pode dar a impressão de que a mudança foi fácil. Com o seu visual limpo de teste e o seu sorriso malicioso, foi um dos mais rápidos no primeiro dia de testes de inverno.

Embora uma crença inabalável em si próprio seja essencial para quem compete no Campeonato do Mundo de MotoGP, tem de ser temperada com pelo menos uma pitada de auto-consciência consciente. Por outras palavras, Marc Márquez não deve ser visto como um super-humano, mas o seu talento é algo a ter em conta.

O mesmo não acontece com Marini e Zarco. Em termos de idade e experiência, seus pré-requisitos são diferentes, e o que eles têm em comum é o risco de subir da comprovadamente superior Ducati para a menos competitiva e muitas vezes traiçoeira Honda.

Claro que a RC213V pode e vai melhorar, mas mesmo a poderosa Honda Racing Corporation vai demorar algum tempo a fazê-lo - bem como a obter o feedback correto dos pilotos, o que pode ser tão difícil como o desafio mais imediato de se manter em cima da moto.

Franco Morbidelli, por outro lado, está a viver o mesmo luxo de Márquez: está a passar da Yamaha M1 para a referência - a Ducati Desmosedici. No entanto, "Franky" também tem muito a provar. Poderá o campeão de Moto2 de 2017 e vice-campeão de MotoGP de 2020 libertar-se do atoleiro em que se afundou durante os seus anos de trabalho como piloto de fábrica da Yamaha?

Depois há Alex Rins, que foi o mais atingido pelas muitas vítimas de acidentes da Honda, mas encontrou uma saída: está a mudar-se para a equipa de fábrica da Yamaha com um contrato de um ano ao lado de Fabio Quartararo e espera uma M1 melhorada.

As águas ainda são profundas. Rins é o único piloto que deu à Honda pelo menos uma vitória no ano passado antes de sofrer uma lesão prolongada na perna em Mugello. Ele pode se consolar (se é que isso serve de consolo) em encontrar um motor em linha novamente, como nos seus dias de Suzuki. Se a Yamaha conseguir encontrar a chave para resolver o seu complicado problema - aumentar a potência ao nível da concorrência sem sacrificar o bom comportamento - poderá dar uma dor de cabeça a Quartararo.

Todos estarão atentos para ver como os novatos da marca se saem, pois haverá algumas oportunidades para outros fazerem a mudança este ano. Tal como as coisas estão, a maioria dos pilotos de MotoGP vai tentar agarrar numa Ducati ou manter o seu lugar. Mas há também outras possibilidades intrigantes.

Que tal a KTM e Marc Márquez, por exemplo? Se o fabricante austríaco conseguir manter o ritmo de desenvolvimento do ano passado, deverá ser capaz de acompanhar a Ducati em 2024.

E porque não trazer Márquez para o alinhamento no futuro e tornar-se a próxima grande força?