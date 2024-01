Fabio Quartararo: "Yamaha debe ofrecer resultados

Campeón de MotoGP en 2021 y subcampeón en 2022, Fabio Quartararo fue una causa perdida en la M1 la temporada pasada. Yamaha vivió la segunda temporada sin victorias de la era MotoGP después de 2003, y "El Diablo" tuvo que conformarse con el 10º puesto en el Campeonato del Mundo.

En una entrevista, el francés de 24 años no oculta lo difícil que fue manejar la situación y lo que espera de su patrón a partir del test de Sepang en febrero.

Fabio, ¿cómo calificarías tu temporada 2023?

Fue difícil, especialmente en la primera mitad de la temporada, cuando no aceptaba realmente los resultados que estaba obteniendo. La segunda mitad fue mucho mejor, sobre todo porque mis expectativas eran un poco menores que las del año anterior, o que las de los dos años anteriores. Terminar entre los cinco primeros fue un resultado realmente bueno para mí, y en las últimas carreras he conseguido unos cuantos. Creo que hemos dado un paso adelante. Espero que podamos seguir mejorando. Pero ha sido una temporada muy dura, sobre todo mentalmente.

¿Qué le ha llevado a este cambio mental?

Para ser sincero, no estaba disfrutando nada de mi vida. Llegaba a casa y me obsesionaba: por qué no funcionan las cosas, dónde podemos mejorar... No estaba disfrutando ni en la pista ni en casa. Entonces me dije: "Vale, ¡algo tiene que cambiar ya!". Porque sólo habían pasado tres o cuatro meses, pero me parecían tres años.



Quería cambiar eso y me ayudó mucho mentalmente estar más centrada, tomármelo con más calma y estar contenta con mis clasificaciones. Si doy el 100% y sigo siendo P7, tengo que estar contenta con lo que hago.

¿Te ayudó ver que otros como Marc Márquez estaban en la misma posición?

Ayuda porque sabes lo rápido que es Marc y podías ver lo mucho que estaba luchando. Será muy importante ver lo que demuestra la próxima temporada con la Ducati, al igual que Frankie [Morbidelli]. Por suerte no he sido el único.

¿Lo que muestren Márquez y compañía en 2024 te ayudará a tomar una decisión para el futuro?

Por supuesto, mi futuro se decidirá este año. No sé cuándo, pero Yamaha está haciendo algo que nunca he visto antes. Están haciendo un gran esfuerzo e intentando mejorar la moto. No sé si lo conseguirán o no, pero están llevando lo que siempre han hecho a un nuevo nivel y eso me gusta verlo.



Por supuesto, también quiero ver resultados. Han traído a mucha gente, pero quiero ver mejoras y eso decidirá mi futuro.

¿Qué cambios ha notado?

Creo que la mentalidad empieza a acercarse un poco más a la europea. Eso me gusta. También tiene que ver con la gente que han traído. Aunque vengan de Europa y no de Japón, les escuchan más. Al fin y al cabo, si necesitas ayuda, tienes que escuchar, y creo que antes sólo escuchaban a la gente de Yamaha. Ahora son mucho más abiertos y creo que eso es un gran cambio para Yamaha".

Aparte del esperado aumento, ¿será suficiente este cambio para mantenerte?

Creo que si hacen la mitad de lo que he pedido, estaré muy contento. Sería un gran paso en el proceso de vuelta a la cima. Por supuesto, si veo que Yamaha realmente empuja, mejora y se acerca a la victoria, entonces quiero formar parte de ello. Pero tienen que demostrarme mucho, no sólo para que vuelva a tener contrato.



No quiero que sólo me muestren cosas para que firme. Quiero que trabajen muy duro. Yamaha es una gran marca y si otras fábricas pueden hacerlo, Yamaha también. Creo firmemente que podemos volver a lo más alto.

¿Qué tiene en su lista de tareas pendientes para Yamaha?

Aceleración, aerodinámica, dispositivos y giro. Necesitamos el comportamiento en curva que teníamos en el pasado. Incluso con lo que teníamos en el pasado, más una aerodinámica ligeramente mejorada y más potencia, mejoraríamos significativamente.



Luego, por supuesto, los dispositivos y todo eso son importantes, pero se trata más de sentirse un poco más cómodo al volante. Tener un dispositivo automático para no tener que pulsarlo siempre en un punto difícil.



Espero de verdad que traigan algo grande, sobre todo para Malasia.