Fabio Quartararo : "Yamaha doit donner des résultats

Encore champion du MotoGP en 2021 et vice-champion du monde en 2022, Fabio Quartararo s'est retrouvé sur la touche la saison dernière sur la M1. Yamaha a vécu la deuxième saison sans victoire de l'ère MotoGP après 2003, "El Diablo" a dû se contenter de la 10e place au championnat du monde.

Le Français de 24 ans ne cache pas dans l'interview à quel point la situation a été pénible à gérer et ce qu'il attend de son employeur, à commencer par les tests de Sepang en février.

Fabio, comment évalues-tu ta saison 2023 ?

Cela a été difficile, surtout pendant la première moitié de la saison, lorsque je n'acceptais pas vraiment les résultats que j'obtenais. La deuxième moitié a été bien meilleure, surtout parce que mes attentes étaient un peu moins élevées que l'année précédente - ou que les deux années précédentes. Une place dans le top 5 était vraiment un bon résultat pour moi et il y en a eu quelques-uns lors des dernières courses. Je pense que nous avons fait un pas en avant. J'espère que nous pourrons continuer sur cette lancée et nous améliorer encore. Mais cela a été une saison vraiment difficile, surtout mentalement.

Qu'est-ce qui a conduit à ce switch mental ?

Pour être honnête, je n'appréciais plus du tout ma vie. Je rentrais à la maison et j'étais obsédé - pourquoi les choses ne fonctionnaient-elles pas, où pouvons-nous nous améliorer... Je n'appréciais plus rien, ni sur la piste ni à la maison. Je me suis alors dit : "Bon, maintenant, il faut que quelque chose change". Parce que cela faisait à peine trois ou quatre mois, mais on avait l'impression que cela faisait trois ans.



Je voulais changer cela et cela m'a beaucoup aidé mentalement à rester plus concentré, à prendre les choses plus à la légère et à être heureux de mes classements. Si je me donne à 100 % et que j'obtiens quand même P7, je dois être heureux de ce que je fais.

Est-ce que cela t'a aidé de voir que d'autres, comme Marc Márquez, étaient dans la même situation ?

Cela aide parce que l'on sait à quel point Marc est rapide et que l'on a pu voir à quel point il avait du mal. Ce sera très important de voir ce qu'il montrera la saison prochaine sur la Ducati, tout comme Frankie [Morbidelli]. Heureusement, je n'étais pas le seul.

Est-ce que ce que Márquez et compagnie montreront en 2024 t'aidera à prendre une décision pour l'avenir ?

Mon avenir se décidera bien sûr cette année. Je ne sais pas quand, mais Yamaha fait quelque chose que je n'ai jamais vu. Ils font vraiment de gros efforts et essaient d'améliorer la moto. Je ne sais pas s'ils y parviendront ou non, mais ils portent à un nouveau niveau ce qu'ils ont toujours fait, et j'aime voir cela.



Mais bien sûr, je veux aussi voir des résultats. Ils ont fait venir beaucoup de monde, mais je veux voir des améliorations et cela décidera de mon avenir.

Quels changements constates-tu ?

Je pense que la mentalité commence à se rapprocher un peu de la mentalité européenne. Cela me plaît. C'est aussi lié aux gens qu'ils ont fait venir. Même s'ils viennent d'Europe et non du Japon, ils les écoutent davantage. Quand on a besoin d'aide, il faut en fin de compte écouter, et je pense que dans le passé, ils n'écoutaient que les gens de Yamaha. Maintenant, ils sont beaucoup plus réceptifs et je pense que c'est un grand changement pour Yamaha.

En plus de l'augmentation espérée, ce changement sera-t-il suffisant pour te garder ?

Je pense que s'ils faisaient la moitié de ce que j'ai demandé, je serais très heureux. Ce serait un grand pas dans le processus de retour au sommet. Bien sûr, si je vois que Yamaha pousse vraiment, s'améliore et se rapproche de la victoire, je veux en faire partie. Mais ils doivent me montrer beaucoup de choses, pas seulement pour me faire signer à nouveau.



Je ne veux pas qu'ils montrent des choses juste pour que je signe. Je veux qu'ils travaillent super dur. Yamaha est une grande marque et si d'autres usines peuvent le faire, Yamaha le peut aussi. Je crois fermement que nous pouvons revenir au sommet.

Qu'est-ce qui figure sur ta liste de choses à faire pour Yamaha ?

L'accélération, l'aérodynamique, les dispositifs et le virage. Nous avons besoin de retrouver le comportement en virage que nous avions dans le passé. Déjà avec ce que nous avions dans le passé, avec en plus une aérodynamique un peu améliorée et plus de puissance, nous nous améliorerions nettement.



Ensuite, bien sûr, les dispositifs et tout le reste sont importants, mais il s'agit plutôt de se sentir un peu plus à l'aise au volant. Avec un device automatique, pour ne pas toujours devoir l'actionner à un endroit difficile.



J'espère vraiment qu'ils vont apporter quelque chose de grand, surtout pour la Malaisie.