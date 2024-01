Fabio Quartararo: la Yamaha deve fare risultati

Campione della MotoGP nel 2021 e secondo classificato nel 2022, Fabio Quartararo è stato una causa persa sulla M1 nella scorsa stagione. La Yamaha ha vissuto la seconda stagione senza vittorie dell'era MotoGP dopo il 2003, con "El Diablo" che si è dovuto accontentare del 10° posto nel Campionato del Mondo.

In un'intervista, il 24enne francese non nasconde quanto sia stata difficile la situazione da gestire e cosa si aspetta dal suo datore di lavoro a partire dai test di Sepang di febbraio.

Fabio, come valuti la tua stagione 2023?

È stata difficile, soprattutto nella prima metà della stagione, quando non accettavo i risultati che stavo ottenendo. La seconda parte è andata molto meglio, soprattutto perché le mie aspettative erano un po' più basse rispetto all'anno precedente, o ai due anni precedenti. Un piazzamento tra i primi cinque è stato un ottimo risultato per me e nelle ultime gare ne sono arrivati diversi. Penso che abbiamo fatto un passo avanti. Speriamo di poter continuare a migliorare. Ma è stata una stagione molto dura, soprattutto dal punto di vista mentale.

Cosa ha portato a questo cambiamento mentale?

Ad essere sincero, non mi stavo godendo la vita. Tornavo a casa ed ero ossessionato: perché le cose non funzionano, dove possiamo migliorare... Non mi stavo divertendo né in pista né a casa. Allora mi sono detto: "Ok, qualcosa deve cambiare!". Erano passati solo tre o quattro mesi, ma sembravano tre anni.



Volevo cambiare questa situazione e mi ha aiutato molto mentalmente a rimanere più concentrata, a prendere le cose con più calma e ad essere felice dei miei piazzamenti. Se do il 100 per cento e sono ancora P7, devo essere felice di quello che faccio.

Ti ha aiutato vedere che altri come Marc Márquez erano nella stessa posizione?

È stato d'aiuto perché si sa quanto Marc sia veloce e si è visto quanto stesse faticando. Sarà molto importante vedere cosa dimostrerà la prossima stagione sulla Ducati, così come Frankie [Morbidelli]. Per fortuna non ero l'unico.

Quello che Márquez e co. dimostreranno nel 2024 ti aiuterà a prendere una decisione per il futuro?

Naturalmente il mio futuro si deciderà quest'anno. Non so quando, ma la Yamaha sta facendo qualcosa che non ho mai visto prima. Stanno facendo un grande sforzo e stanno cercando di migliorare la moto. Non so se ci riusciranno o meno, ma stanno portando quello che hanno sempre fatto a un nuovo livello e questo mi piace.



Naturalmente, voglio anche vedere i risultati. Hanno portato molte persone, ma voglio vedere dei miglioramenti e questo deciderà il mio futuro.

Quali cambiamenti ha notato?

Credo che la mentalità si stia avvicinando un po' di più a quella europea. Mi piace. Questo ha a che fare anche con le persone che hanno portato qui. Anche se vengono dall'Europa e non dal Giappone, li ascoltano di più. In fin dei conti, se hai bisogno di aiuto, devi ascoltare, e credo che in passato ascoltassero solo le persone della Yamaha. Ora sono molto più aperti e credo che questo sia un grande cambiamento per Yamaha.

A parte l'auspicato aumento, questo cambiamento sarà sufficiente a trattenerla?

Penso che se facessero la metà di quello che ho chiesto, sarei molto contento. Sarebbe un grande passo avanti nel processo di ritorno al vertice. Naturalmente, se vedo che la Yamaha sta davvero spingendo, migliorando e avvicinandosi alla vittoria, allora voglio farne parte. Ma devono dimostrarmi molto, non solo per farmi tornare sotto contratto.



Non voglio che mi mostrino solo cose per farmi firmare. Voglio che lavorino sodo. La Yamaha è un grande marchio e se lo possono fare le altre fabbriche, lo può fare anche la Yamaha. Sono fermamente convinto che possiamo tornare ai vertici.

Cosa c'è nella sua lista di cose da fare per la Yamaha?

Accelerazione, aerodinamica, dispositivi e curve. Abbiamo bisogno del comportamento in curva che avevamo in passato. Anche con quello che avevamo in passato, con l'aggiunta di un'aerodinamica leggermente migliore e di una maggiore potenza, miglioreremmo in modo significativo.



Poi, naturalmente, i dispositivi e tutto il resto sono importanti, ma si tratta più che altro di sentirsi un po' più a proprio agio durante la guida. Avere un dispositivo automatico per non doverlo sempre azionare in un punto difficile.



Spero davvero che portino qualcosa di grande, soprattutto per la Malesia.