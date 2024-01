Fabio Quartararo: A Yamaha tem de apresentar resultados

Campeão de MotoGP em 2021 e vice-campeão em 2022, Fabio Quartararo foi uma causa perdida na M1 na última temporada. A Yamaha viveu a segunda época sem vitórias da era do MotoGP depois de 2003, com "El Diablo" a ter de se contentar com o 10º lugar no Campeonato do Mundo.

Numa entrevista, o francês de 24 anos não esconde o quão difícil foi lidar com a situação e o que espera do seu empregador a partir do teste de Sepang em fevereiro.

Fabio, como classifica a sua época de 2023?

Foi difícil, especialmente na primeira metade da temporada, quando eu não aceitava os resultados que estava a obter. A segunda metade foi muito melhor, principalmente porque as minhas expectativas eram um pouco mais baixas do que no ano anterior - ou nos dois anos anteriores. Um resultado entre os cinco primeiros foi realmente um bom resultado para mim e houve alguns nas últimas corridas. Penso que demos um passo em frente. Espero que possamos continuar e continuar a melhorar. Mas tem sido uma época muito difícil, especialmente a nível mental.

O que é que levou a esta mudança mental?

Para ser sincero, não estava a gostar nada da minha vida. Cheguei a casa e estava obcecado - porque é que as coisas não estão a funcionar, onde podemos melhorar... Não estava a gostar da pista nem de casa. Então disse a mim mesmo: "Ok, alguma coisa tem de mudar agora!" Porque só tinham passado três ou quatro meses, mas pareciam três anos.



Queria mudar isso e ajudou-me muito mentalmente a concentrar-me mais, a ter mais calma e a ficar contente com as minhas classificações. Se dou 100 por cento e continuo a ser P7, então tenho de ficar contente com o que faço.

Ajudou ver que outros, como Marc Márquez, estavam na mesma posição?

Ajuda porque sabemos o quão rápido o Marc é e conseguimos ver o quanto ele estava a lutar. Vai ser muito importante ver o que ele mostra na próxima época com a Ducati, assim como o Frankie [Morbidelli]. Felizmente, não fui o único.

O que Márquez e companhia vão mostrar em 2024 vai ajudar-te a tomar uma decisão para o futuro?

Claro que o meu futuro vai ser decidido este ano. Não sei quando, mas a Yamaha está a fazer algo que nunca vi antes. Estão a fazer um esforço muito grande e a tentar melhorar a moto. Não sei se vão conseguir ou não, mas estão a levar o que sempre fizeram para um novo nível e gosto de ver isso.



Claro que também quero ver resultados. Trouxeram muita gente, mas quero ver melhorias e é isso que vai decidir o meu futuro.

Que mudanças notou?

Penso que a mentalidade está a começar a aproximar-se um pouco mais da europeia. Isso agrada-me. Também tem a ver com as pessoas que trouxeram. Mesmo que venham da Europa e não do Japão, ouvem-nas mais. No final do dia, se precisamos de ajuda, temos de a ouvir, e penso que no passado só ouviam as pessoas da Yamaha. Agora têm uma mente muito mais aberta e penso que isso é uma grande mudança para a Yamaha.

Para além do aumento esperado, será esta mudança suficiente para o manter?

Penso que se fizerem metade do que pedi, ficarei muito contente. Isso seria um grande passo no processo de regresso ao topo. Claro que se eu vir a Yamaha a esforçar-se, a melhorar e a aproximar-se das vitórias, então quero fazer parte disso. Mas eles têm de me mostrar muita coisa, não apenas para me voltarem a ter sob contrato.



Não quero que me mostrem apenas coisas para me convencerem a assinar. Quero que eles trabalhem arduamente. A Yamaha é uma grande marca e se outras fábricas o conseguem fazer, a Yamaha também o consegue. Acredito firmemente que podemos voltar ao topo.

O que está na sua lista de tarefas para a Yamaha?

Aceleração, aerodinâmica, dispositivos e viragem. Precisamos do comportamento em curva que tínhamos no passado. Mesmo com o que tínhamos no passado, mais uma aerodinâmica ligeiramente melhorada e mais potência, melhoraríamos significativamente.



Depois, claro, os dispositivos e tudo o resto são importantes, mas o que importa é sentirmo-nos um pouco mais confortáveis ao conduzir. Ter um dispositivo automático para não ter de o acionar sempre num local difícil.



Espero sinceramente que tragam algo em grande, especialmente para a Malásia.