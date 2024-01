Aprilia : brevet aérodynamique pour plus de vitesse en virage

Le coup d'envoi a-t-il été donné le 10 ou le 26 mars 2019 ? Lors du GP du Qatar, le 10 mars 2019, les motos de course Ducati étaient équipées d'un aileron à l'avant de la roue arrière, qui génère de l'appui. Sachant pertinemment que les composants aérodynamiques étaient interdits à cet endroit, le directeur de la compétition de Ducati, Gigi Dall'Igna, a affirmé qu'il s'agissait d'un composant destiné à refroidir le pneu arrière. La Cour d'appel de la FIM, devant laquelle quatre usines ont fait appel de la décision des stewards de la FIM d'autoriser cette pièce en course, a rejeté la protestation des plaignants le 26 mars 2019, a déclaré que le spoiler, appelé "spoon", était autorisé et a autorisé son utilisation lors des courses suivantes.

"D'accord, nous avons compris", avait alors commenté le directeur de course d'Aprilia, Massimo Rivola, à propos du jugement. "Maintenant, nous avons besoin d'aérodynamiciens de la Formule 1 !" Depuis, Aprilia a fait d'énormes progrès dans ce domaine et est aujourd'hui considéré, avec Ducati, comme le leader dans ce domaine.

Aujourd'hui, peu après le brevet pour l'aileron arrière, Aprilia a obtenu un deuxième brevet pour des pièces latérales de carénage aérodynamiques qui génèrent de la déportance en position très inclinée. Ces brevets ne sont d'aucune utilité pour Aprilia dans la course MotoGP. Malgré la protection des brevets, la concurrence peut continuer à s'inspirer d'Aprilia, à essayer des solutions techniques sur ses propres machines de course et, le cas échéant, à les copier dédaigneusement. Mais ce qui n'est pas possible, c'est d'exploiter commercialement ces innovations en les installant sur des machines de série.

Aprilia a breveté la création d'un appui en position (fortement) inclinée avec des parties latérales de carénage de forme spéciale. Si, dans une position très inclinée, le flanc du carénage se trouve à quelques centimètres au-dessus de la chaussée et est à peu près parallèle à celle-ci, il est possible de générer de l'appui aérodynamique. Pour cela, le carénage doit être plus large à l'avant et s'affiner vers le bord arrière du carénage. Cela accélère le flux d'air entre le carénage et la chaussée, crée une dépression et donc une déportance, également appelée "effet de sol" dans le sport automobile : La pression verticale exercée sur les pneus est augmentée, ce qui permet d'atteindre des vitesses plus élevées dans les virages.

Dans le sport automobile, l'appui est généré depuis les années 1970 par (explication très simplifiée) des dessous de voiture en forme d'aile d'avion inversée, ce qui a un effet bien plus important que si l'on montait un spoiler en forme d'aile inversée sur la voiture.

Pour utiliser la même chose sur la moto en virage - en grande inclinaison - Aprilia monte des élargissements à l'avant, en bas, sur le carénage latéral des motos de course MotoGP, qui paraissent encombrants. Dans ce contexte, "grande inclinaison" signifie des angles d'inclinaison d'environ 60 degrés. Sans surprise, il y a des avantages et des inconvénients : L'effet de sol permet d'atteindre des vitesses plus élevées dans les virages, mais il augmente la résistance de l'air et diminue la vitesse maximale dans les lignes droites.

Comme pour l'aileron arrière, le brevet permet à Aprilia de se démarquer sur les motos de série : Aucun concurrent ne pourrait proposer un carénage de forme similaire sur une moto de série. C'est le marché (les acheteurs) qui décidera si cela fera une différence un jour, si Aprilia devait équiper une nouvelle génération de RSV4 avec de tels carénages. Des inclinaisons d'environ 60 degrés à des vitesses auxquelles un effet de sol se fait sentir ne seront possibles sur la voie publique que pour un nombre limité de personnes, qui sont en outre soumises à un amincissement permanent. En revanche, lors d'entraînements sur circuit, cette aérodynamique pourrait être avantageuse pour les conducteurs avertis et augmenter le plaisir de conduite.

La situation est encore différente dans les catégories de course Superbike et Supersport, proches de la série : Aprilia aurait alors un avantage sur ses concurrents, qui ne pourraient pas suivre en raison de la protection des brevets, pour autant que les machines de série correspondantes soient équipées en conséquence.