Aprilia: brevetto aerodinamico per una maggiore velocità in curva

Il segnale di partenza è stato dato il 10 o il 26 marzo 2019? Al GP del Qatar del 10 marzo 2019, le moto da corsa Ducati erano dotate di uno spoiler davanti alla ruota posteriore per generare deportanza. Ben sapendo che i componenti aerodinamici erano vietati in quel momento, il boss di Ducati racing Gigi Dall'Igna ha sostenuto che si trattava di un componente per il raffreddamento del pneumatico posteriore. La Corte d'Appello della FIM, davanti alla quale quattro fabbriche hanno presentato ricorso contro la decisione dei commissari sportivi della FIM di autorizzare questa parte in gara, ha respinto la protesta dei ricorrenti il 26 marzo 2019, ha dichiarato ammissibile lo spoiler noto come "Spoon" e ne ha permesso l'uso in altre gare.

"Ok, l'avevamo capito", ha commentato all'epoca il Direttore di Gara Aprilia Massimo Rivola in merito alla sentenza. "Ora ci vogliono gli aerodinamici della Formula 1!". Da allora, Aprilia ha compiuto enormi progressi in questo settore e, insieme a Ducati, è oggi considerata leader in questo campo.

Ora, poco dopo il brevetto per lo spoiler posteriore, Aprilia ha ottenuto un secondo brevetto per i pannelli laterali della carenatura, efficaci dal punto di vista aerodinamico e in grado di generare deportanza ad alti angoli di piega. Questi brevetti non sono di alcuna utilità per Aprilia nelle gare di MotoGP. Nonostante la protezione dei brevetti, la concorrenza può continuare a ispirarsi ad Aprilia, provare soluzioni tecniche sulle proprie moto da corsa e, se necessario, semplicemente copiarle. Ciò che non è possibile, invece, è utilizzare queste innovazioni a livello commerciale, installandole sulle moto di serie.

Aprilia ha brevettato la generazione di deportanza negli angoli di piega (ripidi) con pannelli laterali della carenatura appositamente stampati. Se il lato della carenatura si appoggia a qualche centimetro sopra la superficie stradale e corre grosso modo parallelo ad essa in un angolo di piega elevato, è possibile generare deportanza aerodinamica. Per ottenere questo risultato, la carenatura deve essere più larga nella parte anteriore e più sottile verso il bordo posteriore della carenatura. Questo accelera il flusso d'aria tra la carenatura e la superficie stradale, creando una pressione negativa e quindi una deportanza, nota anche come "effetto suolo" nelle corse automobilistiche: La deportanza verticale sui pneumatici aumenta, consentendo velocità di percorrenza in curva più elevate.

Nelle corse automobilistiche, la deportanza è stata generata fin dagli anni '70 da sottoscocche (spiegate in modo molto semplice) a forma di ala di aereo rovesciata, che ha un effetto molto maggiore rispetto al montaggio di uno spoiler a forma di ala rovesciata sulla vettura.

Per sfruttare lo stesso effetto sulla moto in curva - ad alti angoli di piega - Aprilia installa ingombranti allargamenti nella parte inferiore anteriore dei pannelli laterali delle moto da corsa della MotoGP. In questo contesto, per "angolo di piega elevato" si intende un angolo di piega di circa 60 gradi. Non sorprende che ci siano vantaggi e svantaggi: L'effetto suolo consente velocità di percorrenza in curva più elevate, ma aumenta la resistenza aerodinamica e riduce la velocità massima sui rettilinei.

Come per lo spoiler posteriore, il brevetto offre ad Aprilia un punto di vendita unico per le moto di serie: Nessun concorrente può offrire una carenatura di forma simile su una moto di serie. Se questo farà la differenza un giorno, se Aprilia dovesse equipaggiare una nuova generazione di RSV4 con tali carenature, lo deciderà il mercato (gli acquirenti). Angoli di piega di circa 60 gradi a velocità tali da rendere evidente l'effetto suolo saranno possibili sulle strade pubbliche solo per un gruppo limitato di persone che sono anche soggette a un assottigliamento permanente. Per gli allenamenti in circuito, invece, questa aerodinamica potrebbe essere vantaggiosa per i piloti esperti e aumentare il piacere di guida.

La situazione è ancora diversa nelle classi da corsa Superbike e Supersport di serie: A condizione che le moto di serie siano equipaggiate di conseguenza, Aprilia avrebbe un vantaggio rispetto alla concorrenza, che non può seguirne l'esempio a causa della protezione dei brevetti.