Aprilia: Patente de aerodinâmica para maior velocidade em curva

O sinal de partida foi dado a 10 ou a 26 de março de 2019? No GP do Qatar de 10 de março de 2019, as motos de corrida da Ducati estavam equipadas com um spoiler à frente da roda traseira para gerar downforce. Sabendo perfeitamente que os componentes aerodinâmicos eram proibidos nesta altura, o chefe de corrida da Ducati, Gigi Dall'Igna, alegou que se tratava de um componente para arrefecer o pneu traseiro. O Tribunal de Recurso da FIM, perante o qual quatro fábricas recorreram da decisão dos comissários da FIM de permitir esta peça na corrida, rejeitou o protesto dos queixosos em 26 de março de 2019, declarou que o spoiler conhecido como "Spoon" era permitido e permitiu a sua utilização em outras corridas.

"Ok, nós entendemos isso", comentou o Diretor de Corrida da Aprilia, Massimo Rivola, sobre o julgamento na altura. "Agora precisamos de aerodinamicistas da Fórmula 1!" Desde então, a Aprilia tem feito enormes progressos nesta área e, juntamente com a Ducati, é agora considerada líder neste campo.

Agora, pouco depois da patente do spoiler traseiro, foi concedida à Aprilia uma segunda patente para painéis laterais de carenagem aerodinamicamente eficazes que geram downforce em ângulos de inclinação elevados. Estas patentes não têm qualquer utilidade para a Aprilia nas corridas de MotoGP. Apesar da proteção de patentes, a concorrência pode continuar a inspirar-se na Aprilia, experimentar soluções técnicas nas suas próprias motos de competição e, se necessário, simplesmente copiá-las. O que não é possível, no entanto, é utilizar estas inovações comercialmente, instalando-as em motos de produção.

A Aprilia patenteou a geração de downforce em ângulos de inclinação (acentuados) com painéis laterais de carenagem especialmente moldados. Se o lado da carenagem ficar alguns centímetros acima da superfície da estrada e correr paralelamente a esta num ângulo de inclinação elevado, pode ser gerada força aerodinâmica descendente. Para tal, a carenagem deve ser mais larga à frente e mais fina na direção da extremidade traseira da carenagem. Isto acelera o fluxo de ar entre a carenagem e a superfície da estrada, criando uma pressão negativa e, consequentemente, força descendente, também conhecida como "efeito de solo" nas corridas de automóveis: A força descendente vertical sobre os pneus é aumentada, permitindo velocidades de curva mais elevadas.

No automobilismo, a força descendente tem sido gerada desde a década de 1970 através de (explicado de forma muito simples) carroçarias inferiores de veículos sob a forma de uma asa de avião invertida, que tem um efeito muito maior do que a montagem de um spoiler sob a forma de uma asa invertida no automóvel.

De forma a utilizar o mesmo efeito na moto em curva - em ângulos de inclinação elevados - a Aprilia instala alargadores de aspeto volumoso na parte inferior da frente do painel lateral das motos de corrida de MotoGP. Neste contexto, "ângulo de inclinação elevado" significa um ângulo de inclinação de cerca de 60 graus. Não é de surpreender que existam vantagens e desvantagens: O efeito de solo permite maiores velocidades em curva, mas aumenta a resistência e reduz a velocidade máxima nas rectas.

Tal como acontece com o spoiler traseiro, a patente dá à Aprilia um ponto de venda único para as motos de produção: Nenhum concorrente pode oferecer uma carenagem de formato semelhante numa moto de produção. Se isto fará diferença um dia, caso a Aprilia venha a equipar a nova geração da RSV4 com este tipo de carenagem, isso será decidido pelo mercado (os compradores). Ângulos de inclinação de cerca de 60 graus a velocidades em que o efeito de solo se torna percetível só serão possíveis em estradas públicas para um grupo limitado de pessoas que também estão sujeitas a desbaste permanente. No entanto, para o treino em circuito, esta aerodinâmica pode ser vantajosa para condutores experientes e aumentar o prazer de condução.

A situação é novamente diferente nas classes de corrida Superbike e Supersport baseadas na produção: Desde que as respectivas motos de produção estejam equipadas em conformidade, a Aprilia teria uma vantagem sobre a concorrência, que não poderia seguir o exemplo devido à proteção de patentes.