Repsol Honda : La date de présentation est fixée !

Mardi 13 février 2024, Madrid. La présentation de la Honda RC213V pour la saison est un rendez-vous incontournable pour l'ensemble de la communauté MotoGP. Vraiment pour l'ensemble ? Eh bien, dans une jolie maison d'une jolie banlieue de Madrid, on a peut-être mieux à faire ce jour-là. Les frères Márquez, encore coéquipiers en 2020 dans l'équipe la plus titrée de l'histoire du MotoGP, sont désormais tous deux partis, comme chacun sait. Leur moto, la Ducati Gresini, sera présentée exactement un mois plus tôt.

Les deux Repsol Honda seront pilotées en 2024, comme on le sait, par Joan Mír et le nouveau venu Luca Marini, qui tenteront de renouer avec la longue histoire à succès de l'équipe. La collaboration entre le groupe pétrolier espagnol et le plus grand producteur de motos au monde remonte à 1995 et entame donc cette année sa 30e saison. En plus de 400 courses, elle a remporté 180 victoires, 447 podiums, 187 pole positions et 195 meilleurs tours en course. Six pilotes (Marc Márquez 6x, Mick Doohan 4x, Valentino Rossi 2x, Alex Crivillé, Nicky Hayden et Casey Stoner) ont remporté au total 15 titres de champion du monde des pilotes en bleu et orange.

Joan Mír conservera son numéro 36 en 2024. Luca Marini rapportera le numéro 10 de son ancienne équipe VR46 - un chiffre qu'aucun pilote n'a encore jamais porté sous les couleurs de Repsol Honda . Après Max Biaggi, Valentino Rossi et Andrea Dovizioso , il n'est que le quatrième Italien de l'histoire de l'équipe.

Le sponsor Red Bull ne sera plus présent sur le carénage en 2024 - mais aucun autre sponsor du secteur des boissons énergétiques non plus.

Présentation des équipes MotoGP en 2024

20 janvier : Gresini Racing, Riccione/Italie

22 janvier : Ducati Lenovo, Madonna di Campiglio/Italie

24 janvier : Pertamina Enduro VR46 Racing, Riccione/Italie

26 janvier : Trackhouse Racing, Los Angeles/USA

12 février : Red Bull KTM Factory Racing, Lancement numérique

20 février: Repsol Honda, Madrid

Essais MotoGP de pré-saison 2024

01 au 03 février : Shakedown Test Sepang (pour pilotes d'essai, rookies ainsi que pilotes sur marques du groupe "concessions" D)

06 au 08 février : Test Sepang

19 et 20 février : Test Qatar