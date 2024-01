Repsol Honda: fissata la data di presentazione!

Per la prima volta dal 2012, il team che un tempo aveva l'imbarazzo della scelta presenterà la moto per la stagione senza Marc Márquez, il pilota di maggior successo nei suoi 30 anni di storia.

Martedì 13 febbraio 2024, Madrid. La presentazione della Honda RC213V per la stagione è un evento imperdibile per tutta la comunità della MotoGP. Davvero per tutta la comunità? Beh, in una bella casa in un bel sobborgo di Madrid, potreste avere di meglio da fare in questo giorno. I fratelli Márquez, compagni di squadra nel team di maggior successo nella storia della MotoGP nel 2020, sono ormai entrambi scomparsi. La loro moto, la Gresini Ducati, sarà presentata esattamente un mese prima.

Come è noto, Joan Mír e il nuovo arrivato Luca Marini guideranno le due Honda Repsol nel 2024 e cercheranno di costruire la lunga storia di successi della squadra. La collaborazione tra la compagnia petrolifera spagnola e il più grande costruttore di moto del mondo risale al 1995, quindi quest'anno inizia la sua 30a stagione. In oltre 400 gare, il team ha ottenuto 180 vittorie, 447 podi, 187 pole position e 195 giri veloci. Sei piloti (Marc Márquez 6 volte, Mick Doohan 4 volte, Valentino Rossi 2 volte, Alex Crivillé, Nicky Hayden e Casey Stoner) hanno vinto un totale di 15 titoli mondiali in blu, arancione e bianco.

Joan Mír rimarrà con il suo numero 36 nel 2024. Luca Marini porterà il numero 10 del suo vecchio team VR46, un numero che nessun pilota ha mai indossato con i colori di Repsol Honda . Dopo Max Biaggi, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, è solo il quarto italiano nella storia della squadra.

Losponsor Red Bull non sarà più presente sulla carenatura nel 2024, ma nemmeno altri sponsor del settore delle bevande energetiche.

Presentazioni delle squadre MotoGP 2024

20 gennaio: Gresini Racing, Riccione/Italia

22 gennaio: Ducati Lenovo, Madonna di Campiglio/Italia

24 gennaio: Pertamina Enduro VR46 Racing, Riccione/Italia

26 gennaio: Trackhouse Racing, Los Angeles/USA

12 febbraio: Red Bull KTM Factory Racing, Digital Launch

20 febbraio: Repsol Honda, Madrid

Test MotoGP per la pre-stagione 2024

Dal 01 al 03 febbraio: test shakedown di Sepang (per collaudatori, debuttanti e piloti con moto "concesse" del Gruppo D)

Dal 06 all'08 febbraio: test di Sepang

19 e 20 febbraio: test del Qatar