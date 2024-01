Repsol Honda: Data marcada para a apresentação!

Terça-feira, 13 de fevereiro de 2024, Madrid. A apresentação da Honda RC213V para esta época é um evento obrigatório para toda a comunidade do MotoGP. A sério, para toda a comunidade? Bem, numa bonita casa num bonito subúrbio de Madrid, pode haver coisas melhores para fazer neste dia. Os irmãos Márquez, companheiros de equipa na equipa mais bem sucedida da história do MotoGP em 2020, já não existem. A sua moto, a Gresini Ducati, será apresentada exatamente um mês antes.

Como é sabido, Joan Mír e o recém-chegado Luca Marini vão pilotar as duas Repsol Hondas em 2024 e tentar dar continuidade à longa história de sucesso da equipa. A colaboração entre a empresa petrolífera espanhola e o maior fabricante de motos do mundo remonta a 1995, pelo que este ano marca o início da sua 30. Em mais de 400 corridas, a equipa alcançou 180 vitórias, 447 lugares no pódio, 187 pole positions e 195 voltas mais rápidas. Seis pilotos (Marc Márquez 6x, Mick Doohan 4x, Valentino Rossi 2x, Alex Crivillé, Nicky Hayden e Casey Stoner) ganharam um total de 15 títulos de campeão do mundo em azul e laranja e branco.

Joan Mír permanecerá com o seu número 36 em 2024. Luca Marini levará o número 10 da sua antiga equipa VR46 - um número que nenhum piloto alguma vez usou com as cores da Repsol Honda . Depois de Max Biaggi, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, ele é apenas o quarto italiano na história da equipa.

O patrocinador Red Bull já não estará presente na carenagem em 2024, mas também não estará presente qualquer outro patrocinador do sector das bebidas energéticas.

Apresentações das equipas de MotoGP 2024

20 de janeiro: Gresini Racing, Riccione/Itália

22 de janeiro: Ducati Lenovo, Madonna di Campiglio/Itália

24 de janeiro: Pertamina Enduro VR46 Racing, Riccione/Itália

26 de janeiro: Trackhouse Racing, Los Angeles/EUA

12 de fevereiro: Red Bull KTM Factory Racing, Digital Launch

20 de fevereiro: Repsol Honda, Madrid

Testes de MotoGP para a pré-época de 2024

01 a 03 de fevereiro: Teste de Sepang (para pilotos de testes, estreantes e pilotos em máquinas "concessões" do Grupo D)

06 a 08 de fevereiro: Teste de Sepang

19 e 20 de fevereiro: Teste do Qatar