Fabio Quartararo (Yamaha): "Todo en muy poco tiempo"

La temporada 2024 será decisiva para Yamaha, sobre todo para mantener en sus filas a su superestrella Fabio Quartararo, Campeón del Mundo en 2021. El décimo puesto en el Campeonato del Mundo no colma las expectativas de "El Diablo" , que espera una reacción y resultados de su patrón japonés para plantearse prolongar su contrato.

Las concesiones otorgadas a Yamaha (ninguna restricción en los tests, más neumáticos de prueba, desarrollo del motor durante la temporada y más motores por temporada y piloto, una actualización aerodinámica adicional)deberían ayudarles en su camino de vuelta a la c ima, al igual que la llegada de Alex Rins, que consiguió la última victoria en MotoGP hasta la fecha con un motor en línea en el final de la temporada 2022 en Valencia, entonces todavía en Suzuki.

Fabio, ¿qué aportará Alex al equipo?

Experiencia, sobre todo porque pilotó la Suzuki hasta 2022, la Honda en 2023 y ahora la Yamaha en 2024. Creo que será superimportante escuchar sus comentarios. Y luego, por supuesto, Alex es un piloto muy fuerte. Creo que podemos empujarnos mutuamente para ser más rápidos.

¿Era importante para Yamaha contar con un piloto que tuviera experiencia con el motor de cuatro cilindros en línea?

Creo que es importante porque tiene experiencia. Es bueno para la comprensión de Yamaha. Por desgracia, el año pasado se lesionó, pero aún así tiene mucha experiencia.

¿Las concesiones otorgadas a Yamaha y Honda en particular marcarán una gran diferencia?

Puede suponer una gran diferencia, pero Yamaha tiene que probarlo. Más motores, más pruebas, incluso conmigo... Tenemos que ser inteligentes y aportar muchas cosas. Eso significa que tenemos que construir todo en el menor tiempo posible. No como antes, cuando siempre nos retrasábamos seis meses con las cosas. No haré una prueba si no hay nada que probar y creo que ellos lo entienden.

Las concesiones sólo servirán mientras Yamaha siga aportando cosas nuevas.

Hemos dado un gran paso y tenemos que seguir trabajando así. Si hay algo en las carreras que funciona, lo necesitas para ayer. No puedes esperar tres o cuatro meses y creo que este es un paso que Yamaha tiene que entender. Quizá sea algo pequeño, pero muchas cosas pequeñas se convierten en algo grande al final.

¿Sería importante también un equipo cliente, que falta desde 2023?

Es superimportante si utilizas bien un equipo cliente para mejorar las motos. No se trata sólo de darles dos motos y decirles: "Vale, aquí están las motos, podéis correr con nuestra marca". Necesitamos un verdadero equipo cliente para mejorar nuestra moto, con pilotos que estén motivados para ocupar mi lugar en el equipo de fábrica. Así es como funciona.



Cuando estaba en Petronas, lo único que realmente quería era el asiento de Maverick o Valentino. Porque quería más y eso es lo que se necesita en un equipo cliente. Pilotos jóvenes y con ganas que quieran ocupar mi puesto en el equipo de fábrica. Eso también me gusta.

¿El equipo Yamaha VR46 Master Camp en la categoría de Moto2 es al menos un comienzo?

Espero y creo que para 2025 - una vez que las cosas funcionen y mejoren - será importante tener un equipo cliente de MotoGP. Por mi parte, primero quiero ver que el proyecto de 2024 funciona y quiero analizar el de 2025 antes de dar ningún paso.

¿Tiene en mente un calendario para cuando se tomará una decisión sobre su futuro en MotoGP?

No. Será quizás en abril, mayo, junio o julio. Más o menos ese será el periodo para tomar una decisión, pero también necesitaré tiempo para ver cómo se perfila el proyecto y cómo trabaja Yamaha, y cómo funcionan las concesiones. Cuando inviertes con las concesiones, normalmente tiene que ser rápido para que puedas ver mejoras pronto. Hay muchos factores y creo que será importante considerarlos todos.