Fabio Quartararo (Yamaha) : "Tout en très peu de temps".

La saison 2024 sera déterminante pour Yamaha, notamment pour conserver dans ses rangs sa superstar Fabio Quartararo, champion du monde en 2021. La 10e place au championnat du monde ne correspond pas aux exigences d'"El Diablo", qui attend une réaction et des résultats de son employeur japonais pour envisager une prolongation de contrat.

Sur le chemin du retour au sommet, les concessions accordées devraient aider Yamaha (pas de restrictions sur les essais, plus de pneus d'essai, développement du moteur en cours de saison et plus de moteurs par saison et par pilote, une mise à jour aéro supplémentaire), auxquelles s'ajoute l'arrivée d'un nouveau pilote, Alex Rins, qui a assuré la dernière victoire en MotoGP avec un moteur en ligne jusqu'à présent, lors de la finale de la saison 2022 à Valence - à l'époque encore sur Suzuki.

Fabio, qu'est-ce qu'Alex va apporter à l'équipe ?

De l'expérience, surtout parce qu'il a piloté la Suzuki jusqu'en 2022, la Honda en 2023 et maintenant la Yamaha en 2024. Je pense qu'il sera super-important d'écouter ses commentaires. Et puis Alex est bien sûr un pilote super fort. Je pense que nous pouvons nous pousser mutuellement pour être plus rapides.

Était-il important pour Yamaha de faire appel à un pilote qui a de l'expérience avec le moteur quatre cylindres en ligne ?

Je pense que c'est important parce qu'il a de l'expérience. Pour la compréhension de la Yamaha, c'est une bonne chose. Malheureusement, il a été blessé l'année dernière, mais il apporte tout de même une grande expérience.

Les concessions accordées en particulier à Yamaha et Honda vont-elles faire une grande différence ?

Cela peut faire une grande différence, mais Yamaha doit faire des tests pour cela. Plus de moteurs, plus de tests, même avec moi... Nous devons être intelligents et apporter beaucoup de choses. Cela signifie que nous devons tout construire en très peu de temps. Pas comme avant, quand nous avions toujours six mois de retard sur les choses. Je ne ferai pas de test s'il n'y a rien à tester et je pense qu'ils le comprennent.

Les "concessions" ne seront utiles que tant que Yamaha continuera à apporter des nouveautés.

Nous avons fait un grand pas et nous devons continuer à travailler ainsi. S'il y a quelque chose qui fonctionne en course, il vaut mieux que tu en aies besoin hier. Tu ne peux pas attendre trois ou quatre mois et je pense que c'est un pas que Yamaha doit comprendre. C'est peut-être une petite chose, mais beaucoup de petites choses finissent par devenir quelque chose de grand.

Est-ce qu'une équipe cliente, qui manque depuis 2023, serait aussi importante ?

C'est super-important si on utilise correctement une équipe client pour améliorer les motos. Il ne s'agit pas seulement de leur mettre deux motos entre les mains et de leur dire : "OK, voici les motos, vous pouvez concourir avec notre marque". Nous avons besoin d'une véritable équipe de clients pour améliorer nos motos, avec des pilotes motivés pour prendre ma place dans l'équipe d'usine. C'est comme ça que ça marche.



Quand j'étais chez Petronas, la seule chose que je voulais absolument, c'était la place de Maverick ou de Valentino. Parce que je voulais plus, et c'est ce dont on a besoin dans une équipe cliente. Des pilotes jeunes et enthousiastes qui veulent prendre ma place dans l'équipe d'usine. C'est aussi ce qui me plaît.

L'équipe Yamaha VR46 Master Camp dans la catégorie Moto2 est tout de même un début ?

J'espère et je pense qu'en 2025 - une fois que les choses fonctionneront et seront améliorées - il sera important d'avoir une équipe cliente MotoGP. En ce qui me concerne, je veux d'abord voir que le projet 2024 fonctionne et je veux analyser le projet 2025 avant de faire quoi que ce soit.

As-tu un calendrier en tête concernant la date à laquelle une décision sera prise sur ton avenir en MotoGP ?

Non, ce sera peut-être avril, mai, juin, juillet. En gros, ce sera la période pour prendre une décision, mais j'aurai aussi besoin de temps pour voir comment le projet prend forme et comment Yamaha travaille - et comment les "concessions" fonctionnent. Quand tu investis avec les "concessions", il faut généralement aller vite pour que l'on puisse voir rapidement des améliorations. Il y a beaucoup de facteurs et je pense qu'il devient important de tous les prendre en compte.