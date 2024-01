Fabio Quartararo (Yamaha): "Tutto in poco tempo".

La stagione 2024 sarà fondamentale per la Yamaha, anche per mantenere tra le proprie fila la superstar Fabio Quartararo, campione del mondo 2021. Il decimo posto nel Campionato del Mondo non soddisfa le aspettative di "El Diablo" , che si aspetta una reazione e dei risultati dal suo datore di lavoro giapponese per poter prendere in considerazione il prolungamento del suo contratto.

Le concessioni concesse alla Yamaha (nessuna restrizione ai test, più pneumatici per i test, sviluppo dei motori durante la stagione e più motori per stagione e pilota, un ulteriore aggiornamento aerodinamico)dovrebbero aiutarla a tornare ai vertici, così come l'arrivo di Alex Rins, che ha ottenuto l'ultima vittoria in MotoGP con un motore in linea nel finale di stagione 2022 a Valencia - allora ancora su Suzuki.

Fabio, cosa porterà Alex alla squadra?

L'esperienza, soprattutto perché ha guidato la Suzuki fino al 2022, la Honda nel 2023 e ora la Yamaha nel 2024. Credo che sarà importantissimo ascoltare i suoi commenti. E poi, naturalmente, Alex è un pilota fortissimo. Penso che possiamo spingerci l'un l'altro a essere più veloci.

È stato importante per la Yamaha avere un pilota che ha esperienza con il motore a quattro cilindri in linea?

Penso che sia importante perché ha esperienza con questo motore. È una buona cosa per la comprensione della Yamaha. Purtroppo l'anno scorso si è infortunato, ma ha comunque molta esperienza.

Le agevolazioni concesse alla Yamaha e alla Honda in particolare faranno una grande differenza?

Possono fare una grande differenza, ma la Yamaha deve fare dei test. Più motori, più test, anche con me... Dobbiamo essere intelligenti e portare molte cose. Questo significa che dobbiamo costruire tutto nel più breve tempo possibile. Non come prima, quando eravamo sempre in ritardo di sei mesi. Non farò un test se non c'è nulla da testare e credo che loro lo capiscano.

Le concessioni saranno utili solo se la Yamaha continuerà a proporre novità.

Abbiamo fatto un grande passo avanti e dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. Se nelle corse c'è qualcosa che funziona, ne hai bisogno ieri. Non si possono aspettare tre o quattro mesi e credo che questo sia un passo che la Yamaha deve capire. Forse è una piccola cosa, ma molte piccole cose alla fine diventano grandi.

Sarebbe importante anche un team clienti, che manca dal 2023?

È importantissimo se si usa un team clienti in modo corretto per migliorare le moto. Non si tratta solo di dare loro due moto e dire: "Ok, ecco le moto, potete correre con il nostro marchio". Abbiamo bisogno di un vero team clienti per migliorare la nostra moto, con piloti motivati a prendere il mio posto nel team ufficiale. È così che funziona.



Quando ero alla Petronas, l'unica cosa che volevo davvero era la sella di Maverick o Valentino. Perché volevo di più ed è questo che serve in un team clienti. Piloti giovani e desiderosi di prendere il mio posto nel team ufficiale. Anche questo mi piace.

Il Master Camp Team Yamaha VR46 nella classe Moto2 è almeno un inizio?

Spero e credo che per il 2025 - una volta che le cose funzioneranno e saranno migliorate - sarà importante avere un team clienti per la MotoGP. Per quanto mi riguarda, voglio prima vedere che il progetto 2024 funzioni e voglio analizzare il progetto 2025 prima di fare qualsiasi passo.

Ha già in mente una data in cui verrà presa una decisione sul suo futuro in MotoGP?

No. Forse sarà ad aprile, maggio, giugno, luglio. Più o meno sarà questo il periodo per prendere una decisione, ma avrò anche bisogno di tempo per vedere come si sta delineando il progetto, come lavora la Yamaha e come funzionano le concessioni. Quando si investe con le concessioni, di solito si deve fare in fretta per poter vedere presto i miglioramenti. Ci sono molti fattori e credo che sarà importante considerarli tutti.