Fabio Quartararo (Yamaha): "Tudo num espaço de tempo muito curto"

A temporada de 2024 será inovadora para a Yamaha, sobretudo para manter a sua superestrela Fabio Quartararo, Campeão do Mundo de 2021, nas suas fileiras. O décimo lugar no Campeonato do Mundo não corresponde às expectativas de "El Diablo" , que espera uma reação e resultados do seu empregador japonês para considerar a extensão do seu contrato.

As concessões concedidas à Yamaha (sem restrições de testes, mais pneus de teste, desenvolvimento de motores durante a temporada e mais motores por temporada e piloto, uma atualização aero adicional)devem ajudá-los no caminho de volta ao topo, assim como a chegada de Alex Rins, que garantiu a última vitória de MotoGP até hoje com um motor em linha no final da temporada de 2022 em Valência - então ainda na Suzuki.

Fabio, o que é que o Alex vai trazer para a equipa?

Experiência, especialmente porque ele pilotou a Suzuki até 2022, a Honda em 2023 e agora a Yamaha em 2024. Acho que vai ser muito importante ouvir os comentários dele. E depois, claro, o Alex é um piloto muito forte. Penso que podemos esforçar-nos um pelo outro para sermos mais rápidos.

Foi importante para a Yamaha ter um piloto que tem experiência com o motor de quatro cilindros em linha?

Penso que é importante porque ele tem experiência com o motor. É uma coisa boa para a compreensão da Yamaha. Infelizmente, ele lesionou-se no ano passado, mas ainda tem muita experiência.

As concessões concedidas à Yamaha e à Honda em particular vão fazer uma grande diferença?

Pode fazer uma grande diferença, mas a Yamaha tem de a testar. Mais motores, mais testes, mesmo comigo... Temos de ser inteligentes e trazer muitas coisas. Isso significa que temos de construir tudo no mais curto espaço de tempo possível. Não é como dantes, em que estávamos sempre seis meses atrasados com as coisas. Não vou fazer um teste se não houver nada para testar e penso que eles compreendem isso.

As concessões só vão ajudar enquanto a Yamaha continuar a trazer coisas novas.

Demos um grande passo e temos de continuar a trabalhar assim. Se há algo nas corridas que funciona, é preciso que seja para ontem. Não se pode esperar três ou quatro meses e penso que este é um passo que a Yamaha precisa de compreender. Talvez seja uma coisa pequena, mas muitas coisas pequenas tornam-se grandes no final.

Uma equipa de clientes, que tem estado ausente desde 2023, também seria importante?

Isso é muito importante se usarmos uma equipa de clientes de forma adequada para melhorar as motos. Não se trata apenas de lhes dar duas motos e dizer: "Ok, aqui estão as motos, podem correr com a nossa marca". Precisamos de uma verdadeira equipa de clientes para melhorar a nossa moto, com pilotos que estejam motivados para ocupar o meu lugar na equipa de fábrica. É assim que as coisas funcionam.



Quando eu estava na Petronas, a única coisa que eu realmente queria era o lugar do Maverick ou do Valentino. Porque eu queria mais e é disso que precisamos numa equipa cliente. Pilotos jovens e ansiosos que querem ocupar o meu lugar na equipa de trabalho. Também gosto disso.

A Yamaha VR46 Master Camp Team na classe Moto2 é, pelo menos, um começo?

Espero e acredito que para 2025 - quando as coisas estiverem a funcionar e melhoradas - será importante ter uma equipa cliente de MotoGP. Quanto a mim, primeiro quero ver se o projeto de 2024 funciona e quero analisar o projeto de 2025 antes de darmos qualquer passo.

Tem um calendário em mente para quando será tomada uma decisão sobre o seu futuro no MotoGP?

Não. Será talvez em abril, maio, junho, julho. Será mais ou menos esse o período para tomar uma decisão, mas também vou precisar de tempo para ver como o projeto está a ser desenvolvido e como a Yamaha funciona - e como as concessões funcionam. Quando se investe com as concessões, normalmente tem de ser rápido para que se possam ver melhorias em breve. Há muitos factores e penso que será importante considerar todos eles.