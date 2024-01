Brad Binder : "J'apprécie davantage de pousser à la limite".

Avec deux victoires au sprint à Termas de Río Hondo et Jerez, ainsi que le troisième meilleur total de points sur la courte distance, Brad Binder a été l'un des gagnants du nouveau format en 2023. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle le Sud-Africain, quatrième du championnat du monde, ne voit pas d'inconvénient à ce que la catégorie reine du MotoGP prenne 44 départs en 2024 dans le calendrier des GP le plus long de l'histoire.

Brad, qu'est-ce qui te plaît le plus, le sprint ou la longue course de GP ? L'approche est-elle différente ?

C'est étrange parce que l'année dernière, j'ai souvent eu l'impression que la course de sprint était plus exigeante physiquement. En effet, dans la course principale, tu dois tenir compte de l'usure des pneus et de toutes ces choses, alors que dans le sprint, c'est le mode attaque dès le premier tour. C'est comme une séance de qualification de dix ou douze tours. Et honnêtement, je préfère le sprint parce que j'apprécie davantage de pousser à la limite que d'essayer d'aller jusqu'au bout avec les pneus.

Est-ce que 44 courses en une saison, c'est trop ?

C'est beaucoup. Mais j'ai une attitude différente de celle des autres garçons, parce que je ne peux pas rentrer chez moi chaque semaine. En fait, je suis en Europe de janvier à décembre. Pendant cette période, il s'agit pour moi de faire des courses, d'être performant et de faire mon travail. J'apprécie la course. C'est tout ce que je veux faire.

Tu ne réduirais donc pas le nombre toujours croissant de courses ?

Je veux dire... Bien sûr, ça commence à faire beaucoup. Il y a beaucoup de semaines consécutives où nous sommes sur la route. Avec deux courses par week-end, chaque pilote fait de gros efforts et prend beaucoup de risques. Oui, cela demande vraiment un tribut, mais au final, c'est ce que j'apprécie.

Que penses-tu du format des week-ends de GP ? On dirait presque que vous avez de moins en moins de temps pour être simplement des pilotes, et de plus en plus d'obligations de relations publiques et tout ça.

Oui, c'est certainement le cas, surtout la saison dernière. On ne passe plus autant de temps dans les stands qu'on le souhaiterait. Surtout maintenant que le calendrier est si serré, parce que nous avons déjà une course le samedi après-midi et que les qualifications ont lieu le samedi matin. Nous passons beaucoup de temps avec les obligations médiatiques.

Ces derniers mois, des discussions ont eu lieu à plusieurs reprises en coulisses pour la création d'une sorte de syndicat des pilotes. Une telle association est-elle nécessaire ? Et si oui, pour quoi faire ?

Je pense que c'est une bonne chose pour l'avenir. Il est bon que tous les coureurs se réunissent et parlent ensemble des sujets qui pourraient surgir. Si tous les coureurs sont d'accord sur un point précis, il est toujours bon de parler d'une seule voix, ce qui peut nous faire avancer.