Brad Binder: "Godetevi di più la spinta al limite".

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) esprime in un'intervista la sua opinione sul formato GP con le gare sprint e sul calendario intensivo per la stagione 2024 della MotoGP.

Con due vittorie in volata a Termas de Río Hondo e Jerez e il terzo miglior bottino di punti in assoluto sulla breve distanza, Brad Binder è stato uno dei vincitori del nuovo formato nel 2023. Non è l'unico motivo per cui il sudafricano, quarto classificato nel Campionato del Mondo, ha poco da lamentarsi quando nel 2024 sono previste 44 partenze per la classe regina della MotoGP nel calendario dei GP più lungo della storia.

Brad, cosa ti piace di più, lo sprint o il GP lungo? L'approccio è diverso?

È strano, perché l'anno scorso ho avuto spesso la sensazione che la gara sprint fosse più impegnativa dal punto di vista fisico. Perché nella gara principale si deve tenere conto dell'usura degli pneumatici e di queste cose, mentre nella gara sprint si va all'attacco fin dal primo giro. Sembra una sessione di qualifiche su dieci o dodici giri. E, a dire il vero, preferisco lo sprint perché mi piace di più spingere al limite che cercare di arrivare alla fine con le gomme.

44 gare in una stagione sono troppe?

Sono molte. Ma ho un atteggiamento diverso dagli altri ragazzi perché non posso tornare a casa ogni settimana. Sono praticamente in Europa da gennaio a dicembre. In quel periodo si tratta solo di gareggiare, di esibirsi e di fare il mio lavoro. Mi piace correre. È l'unica cosa che voglio fare.

Quindi non ridurrebbe il numero sempre crescente di gare?

Voglio dire... È ovvio che iniziano a essere tante. Sono molte le settimane consecutive in cui siamo in viaggio. Con due gare per weekend, ogni pilota si assume un grande impegno e un grande rischio. Sì, è un'attività che richiede molto impegno, ma alla fine della giornata è questo che mi piace.

Cosa ne pensa del formato dei weekend dei GP? Sembra quasi che si abbia sempre meno tempo per essere solo un pilota e sempre più impegni di pubbliche relazioni e tutto il resto.

Sì, è decisamente così, soprattutto nell'ultima stagione. Non si riesce a stare ai box quanto si vorrebbe. Soprattutto ora che i tempi sono così stretti, perché si corre già il sabato pomeriggio e le qualifiche sono il sabato mattina. Passiamo molto tempo con gli impegni con i media.

Negli ultimi mesi si è parlato più volte, dietro le quinte, della creazione di una sorta di sindacato dei piloti. Abbiamo bisogno di un'organizzazione di questo tipo? E se sì, perché?

Penso che sia una buona cosa per il futuro. È positivo che tutti i piloti si riuniscano e parlino delle questioni che potrebbero emergere. Se tutti i piloti sono d'accordo su qualcosa, è sempre un bene parlare con una sola voce che può portarci avanti.