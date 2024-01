Brad Binder: "Desfrutar mais dos limites"

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) expressa numa entrevista a sua opinião sobre o formato GP com as corridas de sprint e o calendário intensivo para a época de 2024 do MotoGP.

Com duas vitórias ao sprint em Termas de Río Hondo e Jerez e o terceiro melhor resultado em termos de pontos na geral na curta distância, Brad Binder foi um dos vencedores do novo formato em 2023. Esta não é a única razão pela qual o quarto classificado do Campeonato do Mundo da África do Sul não tem muito do que se queixar quando estão previstas 44 partidas para a categoria rainha do MotoGP em 2024, no mais longo calendário de GP da história.

Brad, o que é que gostas mais, o sprint ou a longa corrida de GP? A abordagem é diferente?

É estranho, porque no ano passado tive muitas vezes a sensação de que a corrida de sprint era mais exigente fisicamente. Porque na corrida principal temos de ter em conta o desgaste dos pneus e essas coisas, enquanto no sprint é o modo de ataque desde a primeira volta. Parece uma sessão de qualificação com dez ou doze voltas. E, para ser sincero, prefiro o sprint porque gosto mais de ir até ao limite do que tentar chegar ao fim com os pneus.

44 corridas numa época são demasiadas?

É muito. Mas tenho uma atitude diferente da dos outros, porque não posso ir para casa todas as semanas. Basicamente, estou na Europa de janeiro a dezembro. Durante esse tempo, o que interessa é correr, atuar e fazer o meu trabalho. Gosto de correr. É tudo o que quero fazer.

Então, não reduziria o número cada vez maior de corridas?

Quero dizer... Claro que começa a ser muito. São muitas semanas consecutivas em que estamos na estrada. Com as duas corridas por fim de semana, cada piloto está a fazer um grande esforço e a correr muitos riscos. Sim, é muito duro, mas no final do dia é disso que gosto.

O que acha do formato dos fins-de-semana de GP? Parece que tens cada vez menos tempo para ser apenas um piloto e cada vez mais compromissos de relações públicas e todas essas coisas.

Sim, é definitivamente esse o caso, especialmente na época passada. Não temos tanto tempo nas boxes como gostaríamos. Especialmente agora, quando tudo está tão apertado, porque já estamos a correr no sábado à tarde e a qualificação é no sábado de manhã. Passamos muito tempo com os compromissos com os media.

Nos últimos meses, tem-se falado repetidamente nos bastidores sobre a criação de uma espécie de sindicato de pilotos. Será que precisamos de uma organização desse género? E se sim, porquê?

Penso que é uma coisa boa para o futuro. É bom que todos os pilotos se juntem e falem sobre questões que possam surgir. Se todos os condutores concordarem com alguma coisa, é sempre bom falar a uma só voz que nos pode fazer avançar.