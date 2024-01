Ducati : 87 victoires en MotoGP, dont 14 par des équipes clientes

D'une certaine manière, il est logique que ce soit Gresini Racing et Ducati Lenovo qui ouvrent la série de présentations des équipes MotoGP 2024 samedi et lundi prochains. Ducati est la référence absolue dans le championnat du monde MotoGP, comme l'ont prouvé l'année dernière 17 victoires en MotoGP (par six pilotes différents !) et un total de 43 podiums en GP sur toute la distance.

A cela s'ajoutent 16 victoires au sprint (Martin 9x, Bagnaia 4x, Alex Márquez 2x, Bezzecchi 1x) et 17 pole positions. Sur l'ensemble de la saison, cela fait maintenant 60 Grand Prix consécutifs qu'au moins une Desmosedici se trouve sur la première ligne de départ, et depuis 46 courses de GP, au moins un pilote Ducati est toujours monté sur le podium.

Le constructeur italien a occupé les trois premières places du classement du championnat du monde avec Francesco "Pecco" Bagnaia, Jorge Martin et Marco Bezzecchi, et six représentants Ducati se sont retrouvés dans le top 9 du classement.

Mais le chemin a été long pour en arriver là. En effet, après le premier titre remporté par Casey Stoner en 2007, Ducati a dû attendre 15 ans avant que Bagnaia n'apporte la délivrance en 2022 et ne défende avec succès le prestigieux numéro 1 l'année précédente. Pour la première fois dans l'histoire du MotoGP, le titre pilote a ainsi été attribué deux années de suite à Borgo Panigale.

Les premiers succès de Ducati dans le championnat du monde MotoGP

L'ère du quatre-temps a également marqué le début de l'histoire de Ducati en MotoGP : lors du GP d'Italie 2002, le constructeur de Borgo Panigale a présenté son prototype MotoGP. Pour sa première saison en "première classe", Ducati a misé en 2003 sur Troy Bayliss, qui avait offert à l'usine italienne le titre de champion du monde Superbike en 2001, et sur le triple champion du monde Loris Capirossi (en 1990 et 1991 en 125, en 1998 en 250).

Les succès ne se sont pas fait attendre : Capirossi a assuré son premier podium en montant sur la troisième marche du podium lors de l'ouverture de la saison à Suzuka. Au GP de Barcelone, l'Italien s'est retrouvé en tête et a offert à Ducati sa première victoire lors de la sixième course. Au classement du championnat du monde, il s'est classé quatrième et son coéquipier australien sixième. Ensemble, ils ont décroché neuf podiums pour Ducati la première année.

Depuis, il s'est passé beaucoup de choses, de la saison exceptionnelle de Casey Stoner en route vers le titre de champion du monde 2007 au "mariage céleste" raté avec la superstar Valentino Rossi, en passant par le départ de Jorge Lorenzo et du triple vice-champion du monde Andrea Dovizioso. S'en est suivie la construction d'une armada Ducati rajeunie qui, menée par le champion du monde Pecco Bagnaia, constitue aujourd'hui la référence absolue dans la catégorie reine.

Stoner est certes toujours le pilote Ducati le plus couronné de succès dans l'histoire du MotoGP jusqu'à présent. Mais Bagnaia a depuis longtemps pris pour cible les 23 victoires en GP de l'Australien (dont dix lors de sa seule saison de champion du monde 2007).

En route vers son deuxième titre consécutif, l'Italien de 27 ans a remporté sept autres victoires en MotoGP, ce qui le porte à 18 succès dans la catégorie reine - il a ainsi dépassé Dovizioso en 2023 dans le classement éternel de Ducati et n'a plus que cinq victoires de retard sur la marque Stoner.

Le long chemin du retour au sommet

Pendant longtemps, seul Stoner semblait capable de gagner sur la Desomsedici GP si particulière. Lorsqu'il a fait ses adieux à Repsol Honda après la saison 2010, Ducati a dû attendre six ans avant qu'Andrea Iannone ne remporte à nouveau une victoire lors du GP d'Autriche 2016. L'Italien en est resté à ce seul succès.

Entre-temps, les années ont été difficiles : lorsque Valentino Rossi a rejoint l'équipe d'usine Ducati en 2011, les espoirs étaient grands, et pas seulement en Italie. Mais l'équipe de rêve italienne n'a rien donné - seulement trois places de podium ont été le résultat décevant de deux années d'expérimentation, et pas seulement sur le cadre en aluminium.

2013 a ensuite été l'année la plus noire de Ducati dans le championnat du monde MotoGP : l'absence de succès - pas un seul podium de toute la saison - a notamment conduit à l'engagement de Gigi Dall'Igna en tant que nouveau directeur général de Ducati Corse à la fin de l'année, afin de ramener Ducati sur le chemin de la victoire. Les résultats devaient lui donner raison - mais il fallait d'abord s'armer de patience.

L'homme aux 25 millions Jorge Lorenzo, par exemple, a manqué le grand objectif du titre, même si, après des débuts difficiles, il s'est inscrit sur la liste des vainqueurs Ducati lors de sa deuxième année sur la Desmosedici en 2018, mais il est ensuite passé chez Repsol Honda où il a mis fin prématurément à sa carrière.

Dovizioso a remporté 14 de ses 15 victoires en MotoGP pour Ducati, ainsi que 40 de ses 62 podiums dans la catégorie reine. Son rêve de titre en rouge n'a toutefois pas été réalisé, de 2017 à 2019, il n'a dû s'incliner trois fois de suite que devant Marc Márquez, la figure de proue de Honda depuis de nombreuses années.

Pour 2024, c'est justement Márquez qui passe dans le camp Ducati. L'octuple champion du monde ne pilotera certes qu'une GP23 de la saison précédente au sein de l'équipe privée Gresini Racing, mais un regard sur le vice-champion du monde Jorge Martin et les statistiques montre que de grands succès sont tout à fait possibles dans une équipe cliente du constructeur italien.

Sur un total de 87 victoires Ducati dans la catégorie MotoGP, 73 reviennent à l'équipe d'usine et 14 à trois équipes indépendantes. L'as Pramac Martin en est à cinq victoires, Enea Bastianini a fêté quatre succès sous les couleurs de Gresini avant sa promotion et Marco Bezzecchi a triomphé trois fois sur la distance complète en 2023 sur la GP22 de l'écurie Rossi. Johann Zarco et Fabio Di Giannantonio ont chacun remporté une victoire sur une Ducati du team client.

Les succès de l'équipe d'usine Ducati MotoGP depuis 2003

2003 : Neuf podiums (1x victoire, 2x deuxième place, 6x troisième place)

Loris Capirossi 4e du championnat du monde avec 177 points

Troy Bayliss 6e du championnat du monde avec 128 points.



2004 : deux podiums (2x troisième place)

Loris Capirossi 9e du championnat du monde avec 117 points

Troy Bayliss 14e du championnat du monde avec 71 points.



2005 : Quatre podiums (2x victoire, 1x deuxième place, 1x troisième place)

Loris Capirossi 6e du championnat du monde avec 157 points

Carlos Checa 9e du championnat du monde avec 138 points.



2006 : Neuf podiums (4x victoire : Troy Bayliss a gagné en tant que pilote de réserve à Valence, 4x deuxième place, 1x troisième place)

Loris Capirossi 3e du championnat du monde avec 229 points

Sete Gibernau 13e du championnat du monde avec 95 points



2007 : 18 podiums (11 victoires, 4 deuxièmes places, 3 troisièmes places)

Casey Stoner champion du monde avec 367 points

Loris Capirossi 7e du championnat du monde avec 166 points



2008 : onze podiums (6 victoires, 3 deuxièmes places, 2 troisièmes places)

Casey Stoner 2e du championnat du monde avec 280 points

Marco Melandri 17e du championnat du monde avec 51 points



2009 : Neuf podiums (4 victoires, 1 deuxième place, 4 troisièmes places)

Casey Stoner 4e au championnat du monde avec 220 points

Nicky Hayden 13e au championnat du monde avec 104 points



2010 : dix podiums (3x victoire, 2x deuxième place, 5x troisième place)

Casey Stoner 4e au championnat du monde avec 225 points

Nicky Hayden 7e au championnat du monde avec 163 points



2011 : deux podiums (2x troisième place)

Valentino Rossi 7e au championnat du monde avec 139 points

Nicky Hayden 8e du championnat du monde avec 132 points.



2012 : Deux podiums (2x deuxième place)

Valentino Rossi 6e au championnat du monde avec 163 points

Nicky Hayden 9e du championnat du monde avec 122 points.



2013 : Pas de podium

Andrea Dovizioso 8e au championnat du monde avec 140 points

Nicky Hayden 9e au championnat du monde avec 126 points



2014 : Trois podiums (1x deuxième place, 2x troisième place)

Andrea Dovizioso 5e au championnat du monde avec 187 points

Cal Crutchlow 13e au championnat du monde avec 74 points



2015 : Neuf podiums (5x deuxième place, 4x troisième place)

Andrea Iannone 5e du championnat du monde avec 188 points

Andrea Dovizioso 7e au championnat du monde avec 162 points



2016 : dix podiums (2x première place, 3x deuxième place, 5x troisième place)

Andrea Dovizioso 5e du championnat du monde avec 171 points

Andrea Iannone 9e au championnat du monde avec 112 points



2017 : 15 podiums (6x première place, 4x deuxième place, 5x troisième place)

Andrea Dovizioso 2e au championnat du monde avec 261 points

Jorge Lorenzo 7e au championnat du monde avec 137 points



2018 : 13 podiums (7x première place, 4x deuxième place, 2x troisième place)

Andrea Dovizioso 2e au championnat du monde avec 245 points

Jorge Lorenzo 9e au championnat du monde avec 134 points



2019 : 12 podiums (3x première place, 3x deuxième place, 6x troisième place)

Andrea Dovizioso 2e au championnat du monde avec 269 points

Danilo Petrucci 6e du championnat du monde avec 176 points



2020 : trois podiums (2x première place, 1x troisième place)

Andrea Dovizioso 4e du championnat du monde avec 135 points

Danilo Petrucci 12e au championnat du monde avec 78 points



2021 : 14 podiums (6x première place, 3x deuxième place, 5x troisième place)

Francesco Bagnaia 2e au championnat du monde avec 252 points

Jack Miller 4e au championnat du monde avec 181 points



2022 : 17 podiums (8x première place, 3x deuxième place, 6x troisième place)

Francesco Bagnaia champion du monde avec 265 points

Jack Miller 5e au championnat du monde avec 189 points



2023 : 16 places sur le podium (8x première place, 6x deuxième place, 2x troisième place)

Francesco Bagnaia champion du monde avec 467 points

Enea Bastianini 15e du championnat du monde avec 84 points

Les 73 victoires en MotoGP de l'équipe d'usine Ducati

Casey Stoner : 23 victoires (2007 : Doha, Istanbul, Shanghai, Barcelone, Donington Park, Laguna Seca, Brno, Misano, Phillip Island, Sepang ; 2008 : Doha, Donington Park, Assen, Sachsenring, Phillip Island, Valence ; 2009 : Doha, Mugello, Phillip Island, Sepang ; 2010 : Aragón, Motegi, Phillip Island).



Francesco Bagnaia : 18 victoires (2021 : Aragón, Misano-1, Portimão-2, Valence ; 2022 : Jerez, Mugello, Assen, Silverstone, Spielberg, Misano, Sepang ; 2023 : Portimão, Jerez, Mugello, Assen, Spielberg, Mandalika, Valence).



Andrea Dovizioso : 14 victoires (2016 : Sepang ; 2017 : Mugello, Barcelone, Spielberg, Silverstone, Motegi, Sepang ; 2018 : Doha, Brno, Misano, Valence ; 2019 : Doha, Spielberg ; 2020 : Spielberg 1)



Loris Capirossi : sept victoires (2003 : Barcelone ; 2005 : Motegi, Sepang ; 2006 : Jerez, Brno, Motegi ; 2007 : Motegi)



Jorge Lorenzo : trois victoires (2018 : Mugello, Barcelone, Spielberg)



Jack Miller : trois victoires (2021 : Jerez, Le Mans ; 2022 : Motegi)



Danilo Petrucci : deux victoires (2019 : Mugello ; 2020 : Le Mans)



Troy Bayliss : une victoire (2006 : Valence)



Andrea Iannone : une victoire (2016 : Spielberg)



Enea Bastianini : une victoire (2023 : Sepang)

Le palmarès de Pramac Ducati

Six victoires en GP :

Jorge Martin (2021 : Spielberg-1 ; 2023 : Sachsenring, Misano, Motegi, Buriram)

Johann Zarco (2023 : Phillip Island)



44 autres podiums :

2007 : Alex Barros (Mugello)

2008 : Toni Elias (Brno et Misano)

2015 : Danilo Petrucci (Silverstone)

2016 : Scott Redding (Assen)

2017 : Danilo Petrucci (Mugello, Assen, Misano, Motegi)

2018 : Danilo Petrucci (Le Mans)

2019 : Jack Miller (Austin, Brno, Aragón, Phillip Island, Valence)

2020 : Jack Miller (Spielberg-1, Spielberg-2, Valence-2, Portimão) ; Francesco Bagnaia (Misano-1)

2021 : Johann Zarco (Doha-1, Doha-2, Le Mans, Barcelone) ; Jorge Martin (Doha-2, Spielberg-2, Valence)

2022 : Johan Zarco (Mandalika, Portimão, Barcelona, Sachsenring) ; Jorge Martin (Las Termas, Barcelona, Motegi, Valencia)

2023 : Johann Zarco (Las Termas, Le Mans, Mugello, Sachsenring, Valence) ; Jorge Martin (Le Mans, Mugello, Barcelone, Buddh)

Les succès de Gresini Ducati

Cinq victoires en GP :

Enea Bastianini (2022 : Doha, Austin, Le Mans, Aragón)

Fabio Di Giannantonio (2023 : Doha)



Cinq autres podiums :

2022 : Enea Bastianini (Misano, Sepang)

2023 : Alex Márquez (Las Termas, Sepang) ; Fabio Di Giannantonio (Phillip Island)

Les succès de VR46 Ducati

Trois victoires :

Marco Bezzecchi (2023 : Las Termas, Le Mans, Buddh)



Sept autres podiums :

2022 : Marco Bezzecchi (Assen)

2023 : Marco Bezzecchi (Portimão, Assen, Spielberg, Misano) ; Luca Marini (Austin, Doha)

Avintia Esponsorama Ducati (cinq dernières courses de 2014 à 2021)



Trois podiums :

2020 : Johann Zarco (Brno)

2021 : Enea Bastianini (Misano-1, Misano-2)



Aspar Ducati (2016 à 2018), aucun podium.