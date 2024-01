Ducati: 87 vittorie in MotoGP, di cui 14 di team clienti

Tutti parlano di Ducati, con Marc Márquez che entrerà a far parte della Casa di Borgo Panigale nel 2024, anche se solo nel team clienti. In ogni caso, le cifre sono promettenti.

In un certo senso, è giusto che Gresini Racing e Ducati Lenovo diano il via alle presentazioni dei team della MotoGP 2024 sabato e lunedì prossimi. Dopo tutto, Ducati è il punto di riferimento assoluto nel Campionato del Mondo MotoGP, che lo scorso anno è stato impressionantemente sostenuto da 17 vittorie in MotoGP (da parte di sei piloti diversi!) e un totale di 43 podi in GP su tutta la distanza.

Ci sono state anche 16 vittorie in volata (Martin 9 volte, Bagnaia 4 volte, Alex Márquez 2 volte, Bezzecchi 1 volta) e 17 pole position. Nel corso della stagione, c'è stata almeno una Desmosedici in prima fila per 60 Gran Premi di fila e almeno un pilota Ducati è sempre salito sul podio in 46 GP.

La Casa italiana ha conquistato i primi tre posti nella classifica del campionato con Francesco "Pecco" Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, mentre sei rappresentanti Ducati sono arrivati nei primi nove.

Ma la strada per arrivarci è stata lunga. Infatti, la Ducati ha dovuto aspettare ben 15 anni dopo la prima vittoria di Casey Stoner nel 2007, prima che Bagnaia si riscattasse nel 2022 e difendesse con successo il prestigioso numero 1 di partenza dell'anno precedente. È stata la prima volta nella storia della MotoGP che il titolo piloti è andato a Borgo Panigale per due anni di fila.

I primi successi di Ducati nel Campionato del Mondo MotoGP

Anche la storia della Ducati in MotoGP inizia con l'era dei quattro tempi: la Casa di Borgo Panigale presenta il suo prototipo MotoGP al GP d'Italia del 2002. Per la prima stagione nella classe regina, nel 2003, la Ducati si affidò a Troy Bayliss, che aveva portato alla casa italiana il titolo mondiale Superbike nel 2001, e al tre volte campione del mondo Loris Capirossi (1990 e 1991 nella classe 125cc, 1998 nella classe 250cc).

Il successo non si è fatto attendere: Capirossi ha ottenuto il suo primo podio all'apertura della stagione a Suzuka, in terza posizione. Al GP di Barcellona, l'italiano si è piazzato subito in testa e ha regalato alla Ducati la sua prima vittoria alla sesta gara. Ha concluso il campionato al quarto posto, il suo compagno di squadra australiano al sesto, e insieme hanno ottenuto nove podi per la Ducati nel loro primo anno.

Da allora sono successe molte cose: dall'eccezionale stagione di Casey Stoner verso il titolo mondiale nel 2007 al fallimento del "matrimonio fatto in cielo" con la superstar Valentino Rossi e alla partenza di Jorge Lorenzo e del tre volte campione del mondo Andrea Dovizioso. A ciò ha fatto seguito lo sviluppo di un'armata Ducati ringiovanita che oggi, guidata dal campione del mondo Pecco Bagnaia, è il riferimento assoluto nella classe regina.

Stoner è ancora oggi il pilota Ducati di maggior successo nella storia della MotoGP. Tuttavia, Bagnaia ha da tempo messo gli occhi sulle 23 vittorie del GP dell'australiano (dieci delle quali ottenute nella sola stagione del campionato del mondo 2007).

Sulla strada verso la seconda vittoria consecutiva del titolo, il 27enne italiano ha collezionato altre sette vittorie in MotoGP, portando il suo palmarès a 18 vittorie nella classe regina - ha superato Dovizioso nella classifica Ducati di tutti i tempi nel 2023 e ora è a soli cinque successi dal record di Stoner.

La lunga strada per tornare al vertice

Per molto tempo, solo Stoner è sembrato in grado di vincere sulla non convenzionale Desomsedici GP. Quando ha lasciato la Repsol Honda dopo la stagione 2010, la Ducati ha dovuto aspettare sei anni prima che Andrea Iannone riuscisse a ottenere un'altra vittoria nel GP d'Austria del 2016. Per l'italiano è rimasto solo questo successo.

In mezzo ci sono stati anni difficili: quando Valentino Rossi si è unito al team Ducati nel 2011, le speranze erano alte, e non solo in Italia. Tuttavia, il dream team italiano non ha portato a nulla: solo tre podi sono stati il risultato più deprimente dopo due anni di esperimenti con qualcosa di più del semplice telaio in alluminio.

Il 2013 è stato poi l'anno più buio della Ducati nel Campionato del Mondo MotoGP: la mancanza di successi - nemmeno un podio in tutta la stagione - ha fatto sì che alla fine dell'anno Gigi Dall'Igna venisse nominato nuovo Direttore Generale di Ducati Corse per riportare la Ducati sulla strada della vittoria. I risultati gli hanno dato ragione, ma all'inizio è stata necessaria la pazienza.

L'uomo da 25 milioni Jorge Lorenzo, ad esempio, ha mancato il grande obiettivo di vincere il titolo, anche se dopo un inizio difficile nel suo secondo anno in sella alla Desmosedici nel 2018, è entrato comunque nella lista dei piloti vincenti della Ducati, ma poi è passato alla Repsol Honda e ha chiuso la sua carriera lì presto.

Dovizioso ha conquistato 14 delle sue 15 vittorie in MotoGP con la Ducati, oltre a 40 dei suoi 62 podi nella classe regina. Tuttavia, il suo sogno di vincere il titolo in rosso è rimasto incompiuto; dal 2017 al 2019, è stato battuto solo tre volte di fila da Marc Márquez, da lungo tempo leader della Honda.

Proprio Márquez passerà alla Ducati per il 2024. Sebbene l'otto volte campione del mondo guidi solo una GP23 della stagione precedente nel team privato Gresini Racing, un'occhiata al secondo classificato Jorge Martin e alle statistiche dimostra che un grande successo è possibile anche in un team clienti della casa italiana.

Su un totale di 87 vittorie Ducati nella classe MotoGP, 73 sono state ottenute dal team ufficiale e 14 da tre team indipendenti. L'asso di Pramac Martin ha ora cinque vittorie, Enea Bastianini ha festeggiato quattro vittorie con i colori Gresini prima della sua promozione e Marco Bezzecchi ha trionfato tre volte sulla distanza completa con la GP22 del team Rossi racing nel 2023. Johann Zarco e Fabio Di Giannantonio hanno ottenuto una vittoria ciascuno su una Ducati del team clienti.

I successi del Ducati MotoGP works team dal 2003

2003: Nove podi (1x vittoria, 2x secondo posto, 6x terzo posto)

Loris Capirossi 4° nel Campionato del Mondo con 177 punti

Troy Bayliss 6° nel campionato mondiale con 128 punti



2004: Due podi (2 volte terzo posto)

Loris Capirossi 9° nel campionato mondiale con 117 punti

Troy Bayliss 14° nel campionato mondiale con 71 punti



2005: Quattro podi (2x vittoria, 1x secondo posto, 1x terzo posto)

Loris Capirossi 6° nel campionato mondiale con 157 punti

Carlos Checa 9° nel campionato mondiale con 138 punti



2006: nove podi (4 vittorie: Troy Bayliss ha vinto come sostituto a Valencia, 4 secondi posti, 1 terzo posto)

Loris Capirossi 3° nel Campionato del mondo con 229 punti

Sete Gibernau 13° nel Campionato del mondo con 95 punti



2007: 18 podi (11 volte vittoria, 4 volte secondo posto, 3 volte terzo posto)

Casey Stoner campione del mondo con 367 punti

Loris Capirossi 7° nel campionato mondiale con 166 punti



2008: undici podi (6 volte vittoria, 3 volte secondo posto, 2 volte terzo posto)

Casey Stoner 2° nel campionato mondiale con 280 punti

Marco Melandri 17° nel campionato mondiale con 51 punti



2009: Nove podi (4x vittoria, 1x secondo posto, 4x terzo posto)

Casey Stoner 4° nel campionato mondiale con 220 punti

Nicky Hayden 13° nel campionato mondiale con 104 punti



2010: dieci podi (3x vittoria, 2x secondo posto, 5x terzo posto)

Casey Stoner 4° nel campionato mondiale con 225 punti

Nicky Hayden 7° nel campionato mondiale con 163 punti



2011: Due podi (2x terzo posto)

Valentino Rossi 7° nel Campionato mondiale con 139 punti

Nicky Hayden 8° nel campionato mondiale con 132 punti



2012: Due podi (2x secondo posto)

Valentino Rossi 6° posto con 163 punti

Nicky Hayden 9° posto con 122 punti



2013: Nessun podio

Andrea Dovizioso 8° nel campionato mondiale con 140 punti

Nicky Hayden 9° nel campionato mondiale con 126 punti



2014: Tre podi (1x secondo posto, 2x terzo posto)

Andrea Dovizioso 5° nel campionato mondiale con 187 punti

Cal Crutchlow 13° nel campionato mondiale con 74 punti



2015: Nove podi (5x secondo posto, 4x terzo posto)

Andrea Iannone 5° nel campionato mondiale con 188 punti

Andrea Dovizioso 7° nel campionato mondiale con 162 punti



2016: dieci podi (2x primo posto, 3x secondo posto, 5x terzo posto)

Andrea Dovizioso 5° nel campionato mondiale con 171 punti

Andrea Iannone 9° nel campionato mondiale con 112 punti



2017: 15 podi (6 volte primo posto, 4x secondo posto, 5x terzo posto)

Andrea Dovizioso 2° nel campionato mondiale con 261 punti

Jorge Lorenzo 7° nel campionato mondiale con 137 punti



2018: 13 podi (7 volte primo posto, 4x secondo posto, 2x terzo posto)

Andrea Dovizioso 2° nel campionato mondiale con 245 punti

Jorge Lorenzo 9° nel campionato mondiale con 134 punti



2019: 12 podi (3x primo posto, 3x secondo posto, 6x terzo posto)

Andrea Dovizioso 2° nel campionato mondiale con 269 punti

Danilo Petrucci 6° nel campionato mondiale con 176 punti



2020: Tre podi (2x primo posto, 1x terzo posto)

Andrea Dovizioso 4° nel campionato mondiale con 135 punti

Danilo Petrucci 12° nel campionato mondiale con 78 punti



2021: 14 podi (6 volte primo posto, 3x secondo posto, 5x terzo posto)

Francesco Bagnaia 2° nel campionato mondiale con 252 punti

Jack Miller 4° nel campionato mondiale con 181 punti



2022: 17 podi (8x primo posto, 3x secondo posto, 6x terzo posto)

Francesco Bagnaia campione del mondo con 265 punti

Jack Miller 5° posto nel campionato mondiale con 189 punti



2023: 16 podi (8x primo posto, 6x secondo posto, 2x terzo posto)

Francesco Bagnaia Campione del Mondo con 467 punti

Enea Bastianini 15° nel campionato mondiale con 84 punti

Le 73 vittorie in MotoGP del Ducati works team

Casey Stoner: 23 vittorie (2007: Doha, Istanbul, Shanghai, Barcellona, Donington Park, Laguna Seca, Brno, Misano, Phillip Island, Sepang; 2008: Doha, Donington Park, Assen, Sachsenring, Phillip Island, Valencia; 2009: Doha, Mugello, Phillip Island, Sepang; 2010: Aragón, Motegi, Phillip Island)



Francesco Bagnaia: 18 vittorie (2021: Aragón, Misano-1, Portimão-2, Valencia; 2022: Jerez, Mugello, Assen, Silverstone, Spielberg, Misano, Sepang; 2023: Portimão, Jerez, Mugello, Assen, Spielberg, Mandalika, Valencia).



Andrea Dovizioso: 14 vittorie (2016: Sepang; 2017: Mugello, Barcellona, Spielberg, Silverstone, Motegi, Sepang; 2018: Doha, Brno, Misano, Valencia; 2019: Doha, Spielberg; 2020: Spielberg 1)



Loris Capirossi: sette vittorie (2003: Barcellona; 2005: Motegi, Sepang; 2006: Jerez, Brno, Motegi; 2007: Motegi)



Jorge Lorenzo: tre vittorie (2018: Mugello, Barcellona, Spielberg)



Jack Miller: tre vittorie (2021: Jerez, Le Mans; 2022: Motegi)



Danilo Petrucci: due vittorie (2019: Mugello; 2020: Le Mans)



Troy Bayliss: una vittoria (2006: Valencia)



Andrea Iannone: una vittoria (2016: Spielberg)



Enea Bastianini: una vittoria (2023: Sepang)

I successi di Pramac Ducati

Sei vittorie nei GP:

Jorge Martin (2021: Spielberg-1; 2023: Sachsenring, Misano, Motegi, Buriram)

Johann Zarco (2023: Phillip Island)



Altri 44 podi:

2007: Alex Barros (Mugello)

2008: Toni Elias (Brno e Misano)

2015: Danilo Petrucci (Silverstone)

2016: Scott Redding (Assen)

2017: Danilo Petrucci (Mugello, Assen, Misano, Motegi)

2018: Danilo Petrucci (Le Mans)

2019: Jack Miller (Austin, Brno, Aragona, Phillip Island, Valencia)

2020: Jack Miller (Spielberg-1, Spielberg-2, Valencia-2, Portimão); Francesco Bagnaia (Misano-1)

2021: Johann Zarco (Doha-1, Doha-2, Le Mans, Barcellona); Jorge Martin (Doha-2, Spielberg-2, Valencia)

2022: Johan Zarco (Mandalika, Portimão, Barcellona, Sachsenring); Jorge Martin (Las Termas, Barcellona, Motegi, Valencia)

2023: Johann Zarco (Las Termas, Le Mans, Mugello, Sachsenring, Valencia); Jorge Martin (Le Mans, Mugello, Barcellona, Buddh)

I successi di Gresini Ducati

Cinque vittorie nei GP:

Enea Bastianini (2022: Doha, Austin, Le Mans, Aragona)

Fabio Di Giannantonio (2023: Doha)



Altri cinque podi:

2022: Enea Bastianini (Misano, Sepang)

2023: Alex Márquez (Las Termas, Sepang); Fabio Di Giannantonio (Phillip Island)

I successi di VR46 Ducati

Tre vittorie:

Marco Bezzecchi (2023: Las Termas, Le Mans, Buddh)



Altri sette podi:

2022: Marco Bezzecchi (Assen)

2023: Marco Bezzecchi (Portimão, Assen, Spielberg, Misano); Luca Marini (Austin, Doha).

Avintia Esponsorama Ducati (ultime cinque gare dal 2014 al 2021)



Tre podi:

2020: Johann Zarco (Brno)

2021: Enea Bastianini (Misano-1, Misano-2)



Aspar Ducati (dal 2016 al 2018), nessun podio.