Ducati: 87 vitórias no MotoGP, 14 das quais por equipas clientes

De certa forma, é apropriado que a Gresini Racing e a Ducati Lenovo dêem início às apresentações das equipas de MotoGP de 2024 no próximo sábado e segunda-feira. Afinal, a Ducati é a referência absoluta no Campeonato do Mundo de MotoGP, que foi impressionantemente sustentado no ano passado por 17 vitórias de MotoGP (por seis pilotos diferentes!) e um total de 43 pódios de GP em toda a distância.

Também se registaram 16 vitórias ao sprint (Martin 9x, Bagnaia 4x, Alex Márquez 2x, Bezzecchi 1x) e 17 pole positions. Ao longo da época, houve pelo menos uma Desmosedici na primeira linha da grelha em 60 Grandes Prémios consecutivos e pelo menos um piloto da Ducati subiu sempre ao pódio em 46 corridas de GP.

O fabricante italiano conquistou os três primeiros lugares na classificação do campeonato com Francesco "Pecco" Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi, com seis representantes da Ducati a terminarem entre os nove primeiros.

Mas foi um longo caminho para lá chegar. De facto, a Ducati teve de esperar 15 anos após a primeira vitória de Casey Stoner em 2007 para que Bagnaia se redimisse em 2022 e defendesse com sucesso o prestigiado número 1 no ano anterior. Esta foi a primeira vez na história do MotoGP que o título de pilotos foi para Borgo Panigale dois anos seguidos.

Os primeiros sucessos da Ducati no Campeonato do Mundo de MotoGP

A história da Ducati no MotoGP também começou com a era dos quatro tempos: o fabricante de Borgo Panigale apresentou o seu protótipo de MotoGP no GP de Itália de 2002. Para a primeira temporada na classe rainha em 2003, a Ducati contou com Troy Bayliss, que tinha trazido à fábrica italiana o título do Campeonato do Mundo de Superbike em 2001, e com o tricampeão mundial Loris Capirossi (1990 e 1991 na classe de 125cc, 1998 na classe de 250cc).

O sucesso não demorou a chegar: Capirossi garantiu o seu primeiro pódio na abertura da época em Suzuka, em terceiro lugar. No GP de Barcelona, o italiano terminou mesmo na frente e deu à Ducati a sua primeira vitória na sexta corrida. Terminou em quarto lugar na classificação do campeonato, o seu companheiro de equipa australiano em sexto, e juntos conseguiram nove pódios para a Ducati no seu primeiro ano.

Muito aconteceu desde então - desde a excelente época de Casey Stoner a caminho do título de campeão do mundo em 2007 até ao fracassado "casamento feito no céu" com a super estrela Valentino Rossi e a saída de Jorge Lorenzo e do três vezes vice-campeão do mundo Andrea Dovizioso. Seguiu-se o desenvolvimento de uma armada Ducati rejuvenescida, que hoje, liderada pelo campeão do mundo Pecco Bagnaia, é a referência absoluta na categoria rainha.

Stoner continua a ser o piloto de maior sucesso da Ducati na história do MotoGP até à data. No entanto, Bagnaia já há muito que se fixou nas 23 vitórias de GP do australiano (dez das quais só na época do campeonato do mundo de 2007).

No caminho para o seu segundo título consecutivo, o italiano de 27 anos conquistou mais sete vitórias no MotoGP, elevando o seu registo para 18 triunfos na categoria rainha - ultrapassou Dovizioso na tabela de classificação de todos os tempos da Ducati em 2023 e está agora a apenas cinco vitórias da marca de Stoner.

O longo caminho de volta ao topo

Durante muito tempo, apenas Stoner parecia capaz de vencer com a pouco convencional Desomsedici GP. Quando ele saiu para a Repsol Honda após a temporada de 2010, a Ducati teve de esperar seis anos até Andrea Iannone conseguir outra vitória no GP da Áustria de 2016. Para o italiano, o sucesso ficou por aqui.

Houve anos difíceis pelo meio: quando Valentino Rossi se juntou à equipa de trabalho da Ducati em 2011, as esperanças eram grandes, e não apenas em Itália. No entanto, a equipa de sonho italiana não deu em nada - apenas três lugares no pódio foram o resultado sóbrio após dois anos de experiências com mais do que apenas o quadro de alumínio.

2013 foi então o ano mais negro da Ducati no Campeonato do Mundo de MotoGP: a falta de sucesso - nem um único pódio em toda a temporada - significou que Gigi Dall'Igna foi nomeado como novo Diretor Geral da Ducati Corse no final do ano, a fim de levar a Ducati de volta ao caminho da vitória. Os resultados provaram que ele estava certo - mas foi preciso paciência no início.

O homem de 25 milhões de euros Jorge Lorenzo, por exemplo, perdeu o grande objetivo de ganhar o título, apesar de, após um início difícil no seu segundo ano na Desmosedici em 2018, ainda ter conseguido entrar na lista de pilotos vencedores da Ducati, mas depois mudou para a Repsol Honda e terminou a sua carreira mais cedo.

Dovizioso conquistou 14 das suas 15 vitórias no MotoGP pela Ducati, bem como 40 dos seus 62 pódios na categoria rainha. No entanto, o seu sonho de ganhar o título em vermelho permaneceu por realizar; de 2017 a 2019, só foi derrotado três vezes seguidas pela figura de proa de longa data da Honda, Marc Márquez.

Márquez está a mudar para o campo da Ducati para 2024. Embora o octacampeão do mundo só ande com uma GP23 da época anterior na equipa privada Gresini Racing Team, um olhar sobre o vice-campeão Jorge Martin e as estatísticas mostra que também é possível um grande sucesso numa equipa cliente do fabricante italiano.

Do total de 87 vitórias da Ducati na classe de MotoGP, 73 foram alcançadas pela equipa de fábrica e 14 por três equipas independentes. O ás da Pramac, Martin, tem agora cinco vitórias, Enea Bastianini celebrou quatro vitórias com as cores da Gresini antes da sua promoção e Marco Bezzecchi triunfou três vezes em toda a distância com a GP22 da equipa Rossi em 2023. Johann Zarco e Fabio Di Giannantonio contribuíram cada um com uma vitória numa Ducati de uma equipa cliente.

Os sucessos da equipa de trabalho da Ducati MotoGP desde 2003

2003: Nove lugares no pódio (1x vitória, 2x segundo lugar, 6x terceiro lugar)

Loris Capirossi 4º no Campeonato do Mundo com 177 pontos

Troy Bayliss 6º no Campeonato do Mundo com 128 pontos



2004: Dois lugares no pódio (2x terceiro lugar)

Loris Capirossi 9º no campeonato do mundo com 117 pontos

Troy Bayliss 14º no campeonato do mundo com 71 pontos



2005: Quatro lugares no pódio (2x vitória, 1x segundo lugar, 1x terceiro lugar)

Loris Capirossi 6º no campeonato do mundo com 157 pontos

Carlos Checa 9º no campeonato do mundo com 138 pontos



2006: Nove lugares no pódio (4x vitória: Troy Bayliss venceu como piloto suplente em Valência, 4x segundo lugar, 1x terceiro lugar)

Loris Capirossi 3º no Campeonato do Mundo com 229 pontos

Sete Gibernau 13º no Campeonato do Mundo com 95 pontos



2007: 18 lugares no pódio (11 vitórias, 4 vezes segundo lugar, 3 vezes terceiro lugar)

Casey Stoner Campeão do Mundo com 367 pontos

Loris Capirossi 7º no Campeonato do Mundo com 166 pontos



2008: Onze lugares no pódio (6x vitória, 3x segundo lugar, 2x terceiro lugar)

Casey Stoner 2º no campeonato do mundo com 280 pontos

Marco Melandri 17º no campeonato do mundo com 51 pontos



2009: Nove pódios (4x vitória, 1x segundo lugar, 4x terceiro lugar)

Casey Stoner 4º no campeonato do mundo com 220 pontos

Nicky Hayden 13º no campeonato do mundo com 104 pontos



2010: Dez pódios (3x vitória, 2x segundo lugar, 5x terceiro lugar)

Casey Stoner 4º no campeonato do mundo com 225 pontos

Nicky Hayden 7º no Campeonato do Mundo com 163 pontos



2011: Duas subidas ao pódio (2x terceiro lugar)

Valentino Rossi 7º no Campeonato do Mundo com 139 pontos

Nicky Hayden 8º no Campeonato do Mundo com 132 pontos



2012: Dois pódios (2x segundo lugar)

Valentino Rossi 6º lugar com 163 pontos

Nicky Hayden 9º lugar com 122 pontos



2013: Nenhum pódio

Andrea Dovizioso 8º no campeonato do mundo com 140 pontos

Nicky Hayden 9º no campeonato do mundo com 126 pontos



2014: Três subidas ao pódio (1x segundo lugar, 2x terceiro lugar)

Andrea Dovizioso 5º no campeonato do mundo com 187 pontos

Cal Crutchlow 13º no campeonato do mundo com 74 pontos



2015: Nove pódios (5x segundo lugar, 4x terceiro lugar)

Andrea Iannone 5º no campeonato do mundo com 188 pontos

Andrea Dovizioso 7º no campeonato do mundo com 162 pontos



2016: Dez pódios (2x primeiro lugar, 3x segundo lugar, 5x terceiro lugar)

Andrea Dovizioso 5º no campeonato do mundo com 171 pontos

Andrea Iannone 9º no campeonato do mundo com 112 pontos



2017: 15 pódios (6x primeiro lugar, 4x segundo lugar, 5x terceiro lugar)

Andrea Dovizioso 2º no campeonato do mundo com 261 pontos

Jorge Lorenzo 7º no campeonato do mundo com 137 pontos



2018: 13 pódios (7x primeiro lugar, 4x segundo lugar, 2x terceiro lugar)

Andrea Dovizioso 2º no campeonato do mundo com 245 pontos

Jorge Lorenzo 9º no campeonato do mundo com 134 pontos



2019: 12 pódios (3x primeiro lugar, 3x segundo lugar, 6x terceiro lugar)

Andrea Dovizioso 2º no campeonato do mundo com 269 pontos

Danilo Petrucci 6º classificado no campeonato do mundo com 176 pontos



2020: Três subidas ao pódio (2x primeiro lugar, 1x terceiro lugar)

Andrea Dovizioso 4º no Campeonato do Mundo com 135 pontos

Danilo Petrucci 12º no campeonato do mundo com 78 pontos



2021: 14 pódios (6x primeiro lugar, 3x segundo lugar, 5x terceiro lugar)

Francesco Bagnaia 2º no campeonato do mundo com 252 pontos

Jack Miller 4º no campeonato do mundo com 181 pontos



2022: 17 pódios (8x primeiro lugar, 3x segundo lugar, 6x terceiro lugar)

Francesco Bagnaia Campeão do mundo com 265 pontos

Jack Miller 5º classificado no campeonato do mundo com 189 pontos



2023: 16 pódios (8x primeiro lugar, 6x segundo lugar, 2x terceiro lugar)

Francesco Bagnaia Campeão do Mundo com 467 pontos

Enea Bastianini 15º no campeonato do mundo com 84 pontos

As 73 vitórias de MotoGP da equipa de trabalho da Ducati

Casey Stoner: 23 vitórias (2007: Doha, Istambul, Xangai, Barcelona, Donington Park, Laguna Seca, Brno, Misano, Phillip Island, Sepang; 2008: Doha, Donington Park, Assen, Sachsenring, Phillip Island, Valência; 2009: Doha, Mugello, Phillip Island, Sepang; 2010: Aragão, Motegi, Phillip Island)



Francesco Bagnaia: 18 vitórias (2021: Aragão, Misano-1, Portimão-2, Valência; 2022: Jerez, Mugello, Assen, Silverstone, Spielberg, Misano, Sepang; 2023: Portimão, Jerez, Mugello, Assen, Spielberg, Mandalika, Valência)



Andrea Dovizioso: 14 vitórias (2016: Sepang; 2017: Mugello, Barcelona, Spielberg, Silverstone, Motegi, Sepang; 2018: Doha, Brno, Misano, Valência; 2019: Doha, Spielberg; 2020: Spielberg 1)



Loris Capirossi: sete vitórias (2003: Barcelona; 2005: Motegi, Sepang; 2006: Jerez, Brno, Motegi; 2007: Motegi)



Jorge Lorenzo: três vitórias (2018: Mugello, Barcelona, Spielberg)



Jack Miller: três vitórias (2021: Jerez, Le Mans; 2022: Motegi)



Danilo Petrucci: duas vitórias (2019: Mugello; 2020: Le Mans)



Troy Bayliss: uma vitória (2006: Valência)



Andrea Iannone: uma vitória (2016: Spielberg)



Enea Bastianini: uma vitória (2023: Sepang)

Os sucessos da Pramac Ducati

Seis vitórias em GP:

Jorge Martin (2021: Spielberg-1; 2023: Sachsenring, Misano, Motegi, Buriram)

Johann Zarco (2023: Phillip Island)



Mais 44 subidas ao pódio:

2007: Alex Barros (Mugello)

2008: Toni Elias (Brno e Misano)

2015: Danilo Petrucci (Silverstone)

2016: Scott Redding (Assen)

2017: Danilo Petrucci (Mugello, Assen, Misano, Motegi)

2018: Danilo Petrucci (Le Mans)

2019: Jack Miller (Austin, Brno, Aragão, Phillip Island, Valência)

2020: Jack Miller (Spielberg-1, Spielberg-2, Valência-2, Portimão); Francesco Bagnaia (Misano-1)

2021: Johann Zarco (Doha-1, Doha-2, Le Mans, Barcelona); Jorge Martin (Doha-2, Spielberg-2, Valência)

2022: Johan Zarco (Mandalika, Portimão, Barcelona, Sachsenring); Jorge Martin (Las Termas, Barcelona, Motegi, Valência)

2023: Johann Zarco (Las Termas, Le Mans, Mugello, Sachsenring, Valência); Jorge Martin (Le Mans, Mugello, Barcelona, Buddh)

Os sucessos da Gresini Ducati

Cinco vitórias em GP:

Enea Bastianini (2022: Doha, Austin, Le Mans, Aragão)

Fabio Di Giannantonio (2023: Doha)



Mais cinco subidas ao pódio:

2022: Enea Bastianini (Misano, Sepang)

2023: Alex Márquez (Las Termas, Sepang); Fabio Di Giannantonio (Phillip Island)

Os sucessos da VR46 Ducati

Três vitórias:

Marco Bezzecchi (2023: Las Termas, Le Mans, Buddh)



Mais sete subidas ao pódio:

2022: Marco Bezzecchi (Assen)

2023: Marco Bezzecchi (Portimão, Assen, Spielberg, Misano); Luca Marini (Austin, Doha)

Avintia Esponsorama Ducati (últimas cinco corridas de 2014 a 2021)



Três subidas ao pódio:

2020: Johann Zarco (Brno)

2021: Enea Bastianini (Misano-1, Misano-2)



Aspar Ducati (2016 a 2018), nenhuma subida ao pódio.