Fabio Quartararo: "El objetivo es ser campeón del mundo"

Fabio Quartararo aún no se ha sentido abrumado por las mejoras introducidas en su M1 en el test de Valencia a finales de noviembre, pero el Campeón del Mundo de 2021 espera que el mayor paso se dé en los tests de Sepang a principios de febrero. Gracias a las concesiones, los pilotos titulares de Yamaha y Honda también podrán participar en el test shakedown (del 1 al 3 de febrero). El primer test oficial del año para todos los pilotos de MotoGP tendrá lugar en Malasia del 6 al 8 de febrero.

Hasta entonces, Yamaha tendrá que dominar "la mayor tarea que han tenido nunca", subraya "El Diablo". "Por supuesto que están bajo presión, pero también hay que ser capaz de rendir bajo presión. Eso no sólo se aplica a nosotros".

Fabio, ¿con qué resultado se conformaría personalmente en 2024?

De momento estamos entre los 10 primeros, pero mi objetivo personal es ser campeón del mundo, porque soy un ganador. Pero siendo realistas... Si luchamos por estar entre los tres o cuatro primeros en el campeonato del mundo, sería genial. Ojalá podamos conseguirlo.

En cierto modo, ¿es quizás más fácil para ti aceptar la ardua situación porque el Campeonato del Mundo ha sido una locura desde que ganaste el título de MotoGP en 2021?

Cuando gané el título, fue genial porque gané con bastante ventaja, a dos carreras del final. No diría que fue fácil, pero en un momento de la temporada tenía 65 puntos de ventaja. Es fantástico y ojalá podamos volver a tener momentos así, esa sensación cuando ganas, más podios. Eso es muy importante para mí.

¿Cómo ves la categoría de MotoGP en la actualidad?

Hay muchas cosas que tienen que cambiar. Todavía no soy un gran fan de las carreras al sprint y has visto que no hemos hecho una carrera con todos los pilotos habituales. Ese es el nuevo formato y para mí es un problema. No tienes tiempo de prepararte para la carrera, tienes que estar al límite todo el tiempo y eso provoca lesiones. No hay más que ver la cantidad de lesiones que hubo el año pasado.



También creo que es difícil con ocho Ducati en liza. Creo que estamos mejorando. Espero que el nivel de cada fabricante sea más competitivo.