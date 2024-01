Fabio Quartararo : "L'objectif est d'être champion du monde".

Lors du test de Valence fin novembre, Fabio Quartararo n'a pas encore été subjugué par les améliorations apportées à sa M1, mais le champion du monde 2021 attend le plus grand pas pour les essais de Sepang qui commenceront début février. Grâce aux "concessions", les pilotes habituels de Yamaha et Honda pourront déjà participer au shakedown test (du 1er au 3 février). Du 6 au 8 février, le premier test officiel de l'année civile aura lieu en Malaisie pour tous les pilotes MotoGP.

D'ici là, Yamaha doit accomplir "la plus grande tâche qu'ils aient jamais eue", a clairement indiqué "El Diablo". "Bien sûr, ils sont sous pression, mais il faut aussi savoir performer sous pression. Cela ne vaut pas seulement pour nous".

Fabio, de quel résultat serais-tu personnellement satisfait en 2024 ?

Pour l'instant, nous sommes dans le top 10, mais mon objectif personnel est de devenir champion du monde, car je suis du genre à gagner. Mais de manière réaliste... Si nous nous battons pour le top 3 ou le top 4 du championnat du monde, ce serait formidable. J'espère que nous pourrons y arriver.

Est-ce que, d'une certaine manière, il est peut-être plus facile pour toi d'accepter cette situation pénible, parce que le championnat du monde est assez fou depuis que tu as remporté le titre MotoGP en 2021 ?

Quand j'ai remporté le titre, c'était génial parce que j'ai gagné avec pas mal d'avance, à deux courses de la fin. Je ne dirais pas que c'était facile, mais à un moment de la saison, j'avais 65 points d'avance. C'est génial et j'espère que nous pourrons revivre de tels moments - le sentiment de gagner, plus de podiums. C'est super important pour moi.

Comment vois-tu la catégorie MotoGP aujourd'hui ?

Il y a beaucoup de choses qui devraient encore changer. Je ne suis toujours pas un grand fan des courses de sprint et on a bien vu que nous n'avons pas fait de course avec tous les pilotes titulaires. C'est le nouveau format et pour moi, c'est un problème. On n'a pas le temps de préparer la course, on doit être constamment à la limite et cela entraîne des blessures. Il suffit de voir combien de blessures il y a eu l'année dernière.



Je pense aussi qu'avec huit Ducati dans le peloton, c'est difficile. Je pense que nous allons nous améliorer. Espérons que le niveau de chaque constructeur pourra être plus compétitif.