Fabio Quartararo: "L'obiettivo è diventare campione del mondo".

Fabio Quartararo, pilota della Yamaha, vuole tornare in testa nella stagione 2024 del MotoGP dopo il misero decimo posto dello scorso anno nel Campionato del Mondo. La sua valutazione realistica non corrisponde al suo obiettivo.

Fabio Quartararo non è ancora rimasto entusiasta dei miglioramenti apportati alla sua M1 nei test di Valencia di fine novembre, ma il campione del mondo 2021 si aspetta che il passo più grande venga fatto nei test di Sepang di inizio febbraio. Grazie alle concessioni, anche i piloti regolari di Yamaha e Honda potranno prendere parte allo shakedown test (dall'1 al 3 febbraio). Il primo test ufficiale dell'anno solare per tutti i piloti della MotoGP si svolgerà poi in Malesia dal 6 all'8 febbraio.

Fino ad allora, la Yamaha dovrà affrontare "il compito più grande che abbia mai avuto", ha sottolineato "El Diablo". "Certo, sono sotto pressione, ma bisogna anche essere in grado di fare prestazioni sotto pressione. Questo non vale solo per noi".

Fabio, di quale risultato saresti personalmente soddisfatto nel 2024?

Al momento siamo tra i primi 10, ma il mio obiettivo personale è diventare campione del mondo perché sono un vincente. Ma realisticamente... Se lottassimo per i primi tre o quattro posti nel campionato del mondo, sarebbe fantastico. Speriamo di riuscirci.

In un certo senso, è forse più facile per lei accettare la situazione difficile perché il Campionato del Mondo è stato piuttosto folle da quando ha vinto il titolo della MotoGP nel 2021?

Quando ho vinto il titolo, è stato fantastico perché ho vinto con un bel vantaggio, a due gare dalla fine. Non direi che è stato facile, ma a un certo punto della stagione avevo 65 punti di vantaggio. È fantastico e speriamo di poter vivere di nuovo momenti del genere: la sensazione che si prova quando si vince, più podi. Per me è importantissimo.

Come vede la classe MotoGP oggi?

Ci sono molte cose che devono cambiare. Non sono ancora un grande fan delle gare sprint e avete visto che non abbiamo fatto una gara con tutti i piloti regolari. Questo è il nuovo formato e per me è un problema. Non hai tempo per prepararti alla gara, devi essere sempre al limite e questo porta a infortuni. Basta vedere quanti infortuni ci sono stati l'anno scorso.



Penso anche che sia difficile con otto Ducati in campo. Penso che stiamo migliorando. Speriamo che il livello di ogni costruttore possa essere più competitivo.