Fabio Quartararo: "O objetivo é ser campeão do mundo"

O piloto de fábrica da Yamaha, Fabio Quartararo, quer estar de volta à frente na temporada de MotoGP de 2024, depois do seu magro décimo lugar no Campeonato do Mundo do ano passado. A sua avaliação realista não corresponde exatamente ao seu objetivo.

Fabio Quartararo ainda não ficou impressionado com as melhorias introduzidas na sua M1 no teste de Valência no final de novembro, mas o Campeão do Mundo de 2021 espera que o maior passo seja dado nos testes em Sepang no início de fevereiro. Graças às concessões, os pilotos regulares da Yamaha e da Honda também poderão participar no teste shakedown (1 a 3 de fevereiro). O primeiro teste oficial do ano civil para todos os pilotos de MotoGP terá então lugar na Malásia de 6 a 8 de fevereiro.

Até lá, a Yamaha terá de dominar "a maior tarefa que alguma vez teve", sublinhou "El Diablo". "É claro que eles estão sob pressão, mas também temos de ser capazes de atuar sob pressão. Isso não se aplica apenas a nós."

Fabio, com que resultado você ficaria feliz em 2024?

Neste momento, estamos entre os 10 primeiros, mas o meu objetivo pessoal é ser campeão do mundo, porque sou um vencedor. Mas, realisticamente... Se lutarmos pelos três ou quatro primeiros lugares do campeonato do mundo, seria ótimo. Espero que o consigamos fazer.

De certa forma, talvez seja mais fácil para si aceitar a situação difícil porque o Campeonato do Mundo tem sido uma loucura desde que ganhou o título de MotoGP em 2021?

Quando ganhei o título, foi ótimo porque ganhei com uma grande vantagem, a duas corridas do fim. Não diria que foi fácil, mas a certa altura da época tinha uma vantagem de 65 pontos. Isso é ótimo e espero que possamos voltar a ter momentos como esse - aquela sensação quando se ganha, mais pódios. Isso é muito importante para mim.

Como é que vê a classe de MotoGP atualmente?

Há muitas coisas que precisam de mudar. Continuo a não ser um grande fã das corridas de sprint e já se viu que não fizemos uma corrida com todos os pilotos regulares. É esse o novo formato e, para mim, é um problema. Não temos tempo para nos prepararmos para a corrida, temos de estar sempre no limite e isso leva a lesões. Basta ver o número de lesões que se registaram no ano passado.



Também acho que é difícil com oito Ducati no pelotão. Penso que estamos a melhorar. Espero que o nível de cada fabricante possa ser mais competitivo.