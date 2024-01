Temps forts de 2024 : MotoGP et autres sur le Red Bull Ring

Depuis 2016, le GP d'Autriche sur le Red Bull Ring a sa place habituelle en été. En août dernier, 173 017 spectateurs ont assuré une ambiance survoltée et un décor de rêve au cœur de la Styrie.

Du 16 au 18 août 2024, les as du MotoGP seront de retour sur le Red Bull Ring. En plus des duels passionnants et des manœuvres de dépassement, un paquet de side-events bien rempli est garanti avec des live-acts, des stunt-shows et des séances d'autographes dans la "MotoGP Bike City".

Jusqu'à présent, KTM a fêté deux victoires à domicile dans la catégorie reine des deux roues à Spielberg (2020, 2021). Le prochain triomphe suivra-t-il cette année ? Grâce au format du sprint, Binder et ses coéquipiers auront une chance supplémentaire le samedi après-midi.

Les billets et toutes les autres informations concernant le Grand Prix moto d'Autriche 2024 sont disponibles sur www.redbullring.com.

Traditionnellement, les équipes de Formule 1 installent elles aussi leurs impressionnants motorhomes à Spielberg en été. Le boom de la catégorie reine sur quatre roues se reflète également dans la ruée sur les billets - seuls les derniers billets de tribune (T9) sont encore disponibles pour le "Grand Prix d'Autriche de Formule 1 2024" au Red Bull Ring du 28 au 30 juin.

Ne manquer aucun temps fort avec le "Season Pass

Les meilleurs pilotes de course du monde reviendront en 2024 au cœur de la Styrie pour un sport automobile de premier ordre en un seul lieu. Avec un seul billet, les fans s'assurent d'assister aux quatre événements phares du Red Bull Ring : outre la Formule 1 et le MotoGP, le "Season Pass" est également la porte d'entrée vers l'histoire vivante du sport automobile lors du Red Bull Ring Classics (du 7 au 9 juin) et vers des duels roue contre roue passionnants lors du DTM (du 27 au 29 septembre).

La variante "Premium" garantit une place dans la tribune de départ et d'arrivée ainsi qu'une place de parking réservée pour la Formule 1, le MotoGP et le DTM, la variante "Standard" garantit une place debout pour la Formule 1 et le MotoGP ainsi que le libre choix des places assises pour le Red Bull Ring Classics et le DTM.

Ceux qui ont jeté leur dévolu sur des places debout ou dans la tribune de départ-arrivée de la Formule 1, actuellement indisponibles, sont assurés d'y participer avec le Season Pass. La devise est ici aussi d'acheter rapidement - le contingent est limité.

Les détails du calendrier 2024, les billets pour les séries de courses phares et toutes les autres informations sont disponibles sur www.redbullring.com.