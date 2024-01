Highlights 2024: MotoGP e co. al Red Bull Ring

Il GP d'Austria al Red Bull Ring è un appuntamento fisso dell'estate dal 2016. Lo scorso agosto, 173.017 spettatori hanno garantito un'atmosfera esuberante e uno scenario da sogno nel cuore della Stiria.

Gli assi della MotoGP torneranno al Red Bull Ring dal 16 al 18 agosto 2024. Oltre agli emozionanti duelli e alle manovre di sorpasso, è garantito un ricco pacchetto di eventi collaterali con spettacoli dal vivo, esibizioni acrobatiche e sessioni di autografi nella "MotoGP Bike City".

Finora KTM ha festeggiato due vittorie in casa nella classe regina delle due ruote a Spielberg (2020, 2021). Il prossimo trionfo seguirà quest'anno? Grazie al formato sprint, Binder e Co. hanno una possibilità in più sabato pomeriggio.

I biglietti e tutte le altre informazioni sul Gran Premio motociclistico d'Austria 2024 sono disponibili su www.redbullring.com.

Anche i team di Formula 1, tradizionalmente, allestiscono i loro imponenti motorhome a Spielberg in estate. Il boom della classe regina su quattro ruote si riflette anche nella corsa ai biglietti: solo gli ultimi biglietti di tribuna (T9) sono ancora disponibili per il "Gran Premio di Formula 1 d'Austria 2024" al Red Bull Ring dal 28 al 30 giugno.

Non perdetevi mai un evento importante con il "Season Pass".

I migliori piloti del mondo torneranno nel cuore della Stiria nel 2024, assicurando un'esperienza motoristica di prim'ordine in un unico luogo. I fan possono assicurarsi i quattro eventi clou del Red Bull Ring con un solo biglietto: oltre alla Formula 1 e alla MotoGP, il "Season Pass" è anche la porta d'ingresso per vivere la storia del motorsport nelle Red Bull Ring Classics (dal 7 al 9 giugno) e per gli emozionanti duelli ruota a ruota nel DTM (dal 27 al 29 settembre).

L'opzione "Premium" garantisce un posto sulla tribuna di partenza e arrivo con un parcheggio riservato per la Formula 1, la MotoGP e il DTM, mentre l'opzione "Standard" garantisce un'area in piedi per la Formula 1 e la MotoGP e la libera scelta dei posti per le Red Bull Ring Classics e il DTM.

Se si desiderano posti in piedi o in tribuna d'onore per la Formula 1, attualmente non disponibili, il Season Pass è la soluzione ideale. Anche in questo caso, il motto è: "Colpisci in fretta", perché il contingente è limitato.

I dettagli sul calendario 2024, i biglietti per le gare clou e tutte le altre informazioni sono disponibili su www.redbullring.com.