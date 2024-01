Destaques 2024: MotoGP e companhia no Red Bull Ring

A 18 de agosto, daqui a exatamente sete meses, o Grande Prémio de Motociclismo da Áustria terá lugar no Red Bull Ring. Quais os destaques do desporto automóvel que os fãs não devem perder em Spielberg 2024.

O GP da Áustria no Red Bull Ring tem sido um evento regular de verão desde 2016. Em agosto passado, 173.017 espectadores garantiram uma atmosfera exuberante e um cenário de sonho no coração da Estíria.

Os ases do MotoGP estarão de volta ao Red Bull Ring de 16 a 18 de agosto de 2024. Para além dos emocionantes duelos e manobras de ultrapassagem, está garantido um pacote de eventos paralelos com actuações ao vivo, espectáculos de acrobacias e sessões de autógrafos na "MotoGP Bike City".

A KTM já comemorou duas vitórias em casa na classe rainha de duas rodas em Spielberg até agora (2020, 2021). Será que o próximo triunfo virá este ano? Graças ao formato sprint, Binder e companhia têm uma oportunidade adicional no sábado à tarde.

Os ingressos e todas as outras informações sobre o Grande Prêmio Austríaco de Motocicleta de 2024 podem ser encontrados em www.redbullring.com

As equipas de Fórmula 1 também montam tradicionalmente as suas impressionantes autocaravanas em Spielberg no verão. O boom da primeira classe em quatro rodas também se reflecte na corrida por bilhetes - apenas os últimos bilhetes de arquibancada (T9) ainda estão disponíveis para o "Grande Prémio de Fórmula 1 da Áustria 2024" no Red Bull Ring de 28 a 30 de junho.

Nunca perca um momento alto com o "Passe de Temporada"

Os melhores pilotos do mundo regressam ao coração da Estíria em 2024 e asseguram um desporto automóvel de primeira classe num só local. Os fãs podem garantir os quatro eventos de destaque no Red Bull Ring com apenas um bilhete: para além da Fórmula 1 e do MotoGP, o "Season Pass" é também a porta de entrada para a história viva do desporto automóvel no Red Bull Ring Classics (7 a 9 de junho) e para os emocionantes duelos roda a roda no DTM (27 a 29 de setembro).

A opção "Premium" garante um lugar na bancada de partida e chegada com um lugar de estacionamento reservado para a Fórmula 1, MotoGP e DTM, enquanto a opção "Standard" garante um lugar de pé para a Fórmula 1 e MotoGP, bem como a livre escolha de lugares para o Red Bull Ring Classics e DTM.

Se estiveres de olho nos lugares de pé ou nas bancadas de partida e chegada para a Fórmula 1, que atualmente não estão disponíveis, o Passe de Época é a melhor opção. O lema aqui também é "atacar rapidamente" - o contingente é limitado.

Mais pormenores sobre o calendário de 2024, bilhetes para as principais séries de corridas e todas as outras informações podem ser encontradas em www.redbullring.com.