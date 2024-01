Campinoti: "Veo a Marc Márquez más bien en el equipo de trabajo"

"Estamos de camino", hizo saber Marc Márquez a su nuevo equipo Gresini Racing Team el jueves a través de su canal de Instagram, donde colgó un selfie con su hermano y compañero Alex desde el avión. El sábado por la noche, el equipo cliente de Ducati presentó por primera vez la nueva imagen para la temporada 2024 en el Cocoricò de Riccione, uno de los locales nocturnos más famosos de Italia.

El ocho veces campeón del mundo como destacado recién llegado está despertando un gran interés, pero al mismo tiempo se especula desde hace tiempo sobre si Gresini es sólo una escala para Marc Márquez. El propio español, de 30 años, subrayó recientemente en un acto de relaciones públicas en Madrid que su objetivo era una carrera larga, pero que aún no se había hablado con nadie para 2025.

En una entrevista concedida al prestigioso diario deportivo italiano "La Gazzetta dello Sport", el jefe de Pramac, Paolo Campinoti, hizo unas declaraciones que dejan mucho margen a la interpretación. "Prefiero ver a Márquez en el equipo Ducati. No creo que hubiera dado ese paso [el cambio a Gresini] si no le hubieran dado algún tipo de garantías, aunque no sé exactamente cuáles podrían ser. Pero hacer un año en un equipo satélite con una moto del año anterior, sólo por eso, me deja un poco perplejo", admitió el italiano.

Lo que sí tiene claro Campinoti es que perderá a su estrella Jorge Martín tras la temporada 2024. "Eso es seguro", subraya el propietario del equipo Prima Pramac. Porque en el futuro, la única opción para el subcampeón del mundo del año pasado será un puesto en un equipo oficial. "En mi opinión, se irá. También podría ir a Honda, necesitan un piloto fuerte y de los jóvenes él es sin duda la apuesta más segura", añadió Campinoti.

Ya se sabe que Johann Zarco ha dejado Ducati por Honda. Según Campinoti, el recién llegado de LCR podría ser la sorpresa de la temporada 2024. Tras el test de Valencia con la RC213V, el francés le dijo: "Quería dejarlo tras las primeras vueltas con la moto 2023, pero quedó impresionado por la máquina 2024. Por eso le puse en la lista de aspirantes".

El sucesor de Zarco, Franco Morbidelli, por su parte, tiene mucho que demostrar sobre la actual Desmosedici GP24 tras dos años y medio de vacas flacas como piloto oficial de Yamaha. "Franco está supermotivado. Es su gran oportunidad para demostrar que realmente no está acabado, sino que sigue siendo un gran piloto, algo en lo que creo firmemente. Yo digo que 2024 también podría ser su año", dijo Campinoti en una entrevista a "La Gazzetta dello Sport".

Resultado Test de Valencia (28 de noviembre de 2023):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0.028 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.093 s

4. Marc Márquez, Ducati, + 0.171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0.263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0.385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.409

8º Bastianini, Ducati, + 0.543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0.703

11º Bagnaia, Ducati, + 0.717

12º Quartararo, Yamaha, + 0.769

13º Mir, Honda, + 0.798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.824

15º Martin, Ducati, + 0.899

16º Morbidelli, Ducati, + 0.953

17º Zarco, Honda, + 1.030

18º Acosta, KTM, + 1.223

19º Rins, Yamaha, + 1.311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21º Nakagami, Honda, + 1.723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23º Savadori, Aprilia, + 3.431