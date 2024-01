Campinoti : "Je vois Marc Márquez plutôt dans l'équipe d'usine".

"Nous sommes en route", a fait savoir Marc Márquez à sa nouvelle équipe Gresini Racing jeudi via son canal Instagram, où il a publié un selfie avec son frère et coéquipier Alex depuis l'avion. Samedi soir, l'équipe cliente de Ducati présentera pour la première fois son nouveau look pour la saison 2024 au Cocoricò de Riccione, l'une des boîtes de nuit les plus célèbres d'Italie.

L'octuple champion du monde, en tant que nouvelle recrue de premier plan, suscite un grand intérêt, mais en même temps, on spécule déjà depuis longtemps sur le fait que Gresini ne soit qu'une étape pour Marc Márquez. L'Espagnol de 30 ans a lui-même souligné récemment lors d'un événement de relations publiques à Madrid qu'une longue carrière était son objectif, mais que rien n'avait encore été discuté avec personne pour 2025.

Dans une interview accordée au célèbre quotidien sportif italien "La Gazzetta dello Sport", le patron de Pramac, Paolo Campinoti, a fait une déclaration qui laisse une grande place à l'interprétation. "Je vois plutôt Márquez dans l'équipe d'usine Ducati. Je ne pense pas qu'il aurait fait un tel pas [en rejoignant Gresini] s'il n'avait pas reçu des garanties - même si je ne sais pas lesquelles exactement. Mais passer une année dans une équipe satellite avec une moto de l'année précédente pour simplement faire ça, ça me laisse un peu perplexe", a avoué l'Italien.

En revanche, il est clair pour Campinoti qu'il perdra sa star Jorge Martin après la saison 2024. "C'est certain", a souligné le propriétaire de l'équipe Prima-Pramac. Car pour le vice-champion du monde de l'an dernier, seule une place dans une équipe d'usine sera envisageable à l'avenir. "À mon avis, il s'en va. Il pourrait aussi aller chez Honda, ils ont besoin d'un pilote fort et parmi les jeunes, il est certainement celui qui est le plus sûr", a ajouté Campinoti.

On sait que Johann Zarco est déjà passé de Ducati à Honda. Selon Campinoti, la nouvelle recrue du LCR pourrait être la surprise de la saison 2024. Après le test de Valence sur la RC213V, le Français lui a en effet confié : "Qu'il voulait arrêter après les premiers tours avec la moto 2023, mais qu'il a été impressionné par la 2024. C'est pourquoi je le mets sur la liste des prétendants".

En contrepartie, le successeur de Zarco, Franco Morbidelli, a tout à prouver sur l'actuelle Desmosedici GP24 après deux ans et demi de vaches maigres en tant que pilote officiel Yamaha. "Franco est super motivé. C'est sa grande chance de montrer qu'il n'est vraiment pas fini, qu'il est toujours un grand pilote, ce en quoi je crois fermement. Je dis que 2024 pourrait aussi être son année", a déclaré Campinoti dans une interview accordée à "La Gazzetta dello Sport".

Résultat du test de Valence (28 novembre 2023) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431