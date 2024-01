Campinoti: "Vedere Marc Márquez piuttosto nel team di lavoro"

I fratelli Márquez stanno arrivando in Italia per la presentazione del team Gresini-Ducati e la tensione sale. Nel frattempo, il boss di Pramac Paolo Campinoti ha commentato la situazione di Marc Márquez, Martin, Zarco e Morbidelli.

"Stiamo arrivando", ha fatto sapere giovedì Marc Márquez al suo nuovo Gresini Racing Team tramite il suo canale Instagram, dove ha postato un selfie con il fratello e compagno di squadra Alex dall'aereo. Sabato sera, il team clienti Ducati ha svelato per la prima volta il nuovo look per la stagione 2024 al Cocoricò di Riccione, una delle discoteche più famose d'Italia.

L'otto volte campione del mondo come new entry di spicco sta suscitando grande interesse, ma allo stesso tempo da tempo si specula sul fatto che Gresini sia solo una tappa per Marc Márquez. Lo stesso 30enne spagnolo ha recentemente sottolineato, in occasione di un evento di pubbliche relazioni a Madrid, che il suo obiettivo è una lunga carriera, ma che non è stato ancora discusso con nessuno per il 2025.

In un'intervista rilasciata al noto quotidiano sportivo italiano "La Gazzetta dello Sport", il boss di Pramac Paolo Campinoti ha rilasciato una dichiarazione che lascia ampio spazio all'interpretazione. "Preferisco vedere Márquez nel team Ducati Works. Non credo che avrebbe fatto un passo del genere [il passaggio a Gresini] se non gli fossero state date delle garanzie, anche se non so esattamente quali possano essere. Ma fare un anno in un team satellite con la moto dell'anno precedente, solo per questo, mi lascia un po' perplesso", ha ammesso l'italiano.

Ciò che è chiaro a Campinoti, tuttavia, è che perderà la sua stella Jorge Martin dopo la stagione 2024. "Questo è certo", ha sottolineato il proprietario del team Prima Pramac. Perché in futuro, l'unica opzione per il secondo classificato dello scorso anno nel campionato mondiale sarà un posto in un team di lavoro. "Secondo me, se ne andrà. Potrebbe anche andare alla Honda, hanno bisogno di un pilota forte e tra i giovani lui è sicuramente la scelta più sicura", ha aggiunto Campinoti.

Si sa già che Johann Zarco ha lasciato la Ducati per la Honda. Secondo Campinoti, il nuovo arrivato in LCR potrebbe essere la sorpresa della stagione 2024. Dopo il test di Valencia sulla RC213V, il francese ha dichiarato: "Voleva smettere dopo i primi giri sulla moto 2023, ma è rimasto impressionato dalla moto 2024. Per questo l'ho inserito nella lista dei contendenti".

Il successore di Zarco, Franco Morbidelli, invece, ha molto da dimostrare sull'attuale Desmosedici GP24 dopo due anni e mezzo di magra come pilota ufficiale Yamaha. "Franco è molto motivato. È la sua grande occasione per dimostrare che non è ancora finito, ma che è ancora un grande pilota, cosa in cui credo fermamente. Io dico che il 2024 potrebbe essere anche il suo anno", ha dichiarato Campinoti in un'intervista a "La Gazzetta dello Sport".

Risultato test di Valencia (28 novembre 2023):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431