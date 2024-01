Campinoti: "Ver Marc Márquez de preferência na equipa de trabalho"

"Marc Márquez deu a conhecer a sua nova Gresini Racing Team na quinta-feira através do seu canal do Instagram, onde publicou uma selfie com o seu irmão e companheiro de equipa Alex a partir do avião. No sábado à noite, a equipa cliente da Ducati revelou o novo visual para a temporada de 2024 pela primeira vez no Cocoricò em Riccione, um dos clubes noturnos mais famosos de Itália.

O oito vezes campeão do mundo, como novato proeminente, está a atrair grande interesse, mas ao mesmo tempo há muito que se especula se a Gresini é apenas uma paragem para Marc Márquez. O próprio espanhol de 30 anos sublinhou recentemente, num evento de relações públicas em Madrid, que o seu objetivo era uma longa carreira, mas que ainda não tinha sido discutido com ninguém para 2025.

Numa entrevista ao famoso diário desportivo italiano "La Gazzetta dello Sport", o chefe da Pramac, Paolo Campinoti, fez uma declaração que deixa muito espaço para interpretações. "Prefiro ver Márquez na equipa de trabalho da Ducati. Penso que ele não teria dado este passo [a mudança para a Gresini] se não lhe tivessem sido dadas algumas garantias - mesmo que eu não saiba exatamente quais seriam. Mas fazer um ano numa equipa satélite com uma moto do ano anterior, só para fazer isso, deixa-me um pouco perplexo", admitiu o italiano.

O que é claro para Campinoti, no entanto, é que ele perderá sua estrela Jorge Martin após a temporada de 2024. "Isso é certo", sublinhou o proprietário da equipa Prima Pramac. Porque, no futuro, a única opção para o vice-campeão do mundo do ano passado será um lugar numa equipa de trabalho. "Na minha opinião, ele vai sair. Ele também poderia ir para a Honda, eles precisam de um piloto forte e dos jovens ele é certamente a aposta mais segura", acrescentou Campinoti.

Johann Zarco já é conhecido por ter trocado a Ducati pela Honda. De acordo com Campinoti, o recém-chegado à LCR pode ser a surpresa da época de 2024. Após o teste de Valência com a RC213V, o francês disse-lhe: "Ele queria parar depois das primeiras voltas com a moto de 2023, mas ficou impressionado com a máquina de 2024. É por isso que o coloquei na lista de candidatos".

O sucessor de Zarco, Franco Morbidelli, por outro lado, tem muito a provar com a atual Desmosedici GP24 depois de dois anos e meio como piloto de fábrica da Yamaha. "Franco está super-motivado. É a sua grande oportunidade de mostrar que ainda não está acabado, mas que continua a ser um grande piloto, no que acredito firmemente. Digo que 2024 também pode ser o seu ano", disse Campinoti numa entrevista à "La Gazzetta dello Sport".

Resultado do teste de Valência (28 de novembro de 2023):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431