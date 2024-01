L'empire de Rossi continue de s'étendre : création de VR46 Agency

Valentino Rossi n'est pas seulement le propriétaire de l'équipe MotoGP et de l'entreprise de merchandising VR46 Racing Apparel, qui s'est enrichie d'équipements VR il y a un peu plus d'un an. De plus, grâce à une joint-venture avec "The Hundred Media Holding", VR46 est entré en 2022 dans le monde numérique du "VR46 Metaverse".

La VR46 Riders Academy a été rejointe par la "VR46 Agency", apprend-on en Italie. En effet, le neuvième champion du monde de moto a récemment enregistré à Pesaro sa toute nouvelle entreprise qui se concentre sur le marketing, la recherche de sponsors, les analyses de marché, le conseil stratégique et contractuel et la gestion de l'image de personnalités du sport et du show-business.

Le CEO est Gianluca Falcioni, qui est déjà manager de la VR46 Riders Academy et qui s'occupe entre autres personnellement des intérêts du champion du monde MotoGP Francesco "Pecco" Bagnaia.

La VR46 Agency, fondée il y a quelques mois, était déjà responsable de l'accord avec le nouveau sponsor titre du VR46 Racing Team pour les trois prochaines saisons, le groupe énergétique indonésien Pertamina Enduro. Les nouvelles couleurs de Marco Bezzecchi et de la nouvelle recrue Fabio Di Giannantonio seront présentées officiellement pour la première fois le mercredi 24 janvier prochain à Riccione.