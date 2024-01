O império de Rossi continua a crescer: é fundada a agência VR46

Tudo o que tem a ver com marketing e patrocínios para a equipa da lenda do MotoGP Valentino Rossi será tratado pela sua nova "VR46 Agency".

Valentino Rossi não é apenas o dono da equipa de MotoGP e proprietário da empresa de merchandising VR46 Racing Apparel, que foi alargada para incluir equipamento de RV há pouco mais de um ano. O VR46 também entrou no mundo digital do "VR46 Metaverse" em 2022, graças a uma joint venture com a "The Hundred Media Holding".

À VR46 Riders Academy juntou-se agora a "VR46 Agency", de acordo com informações provenientes de Itália. O nove vezes campeão do mundo de motociclismo registou recentemente em Pesaro a sua mais recente empresa, que se dedica ao marketing, procura de patrocínios, análises de mercado, consultoria estratégica e contratual e gestão da imagem de personalidades do desporto e do mundo do espetáculo.

O diretor-geral é Gianluca Falcioni, que já gere a VR46 Riders Academy e cuida pessoalmente dos interesses do campeão mundial de MotoGP Francesco "Pecco" Bagnaia, entre outros.

A VR46 Agency, fundada há alguns meses, foi também responsável pelo acordo com o novo patrocinador da VR46 Racing Team para as próximas três épocas, a empresa indonésia de energia Pertamina Enduro. As novas cores de Marco Bezzecchi e do recém-chegado Fabio Di Giannantonio serão apresentadas oficialmente pela primeira vez na próxima quarta-feira, 24 de janeiro, em Riccione.